「王牌冤家」大導消失7年 終推新作「萬事通大全」

導演米歇爾龔特利暌違7年推新作「萬事通大全」，靈感來自布列松。(海鵬提供)

曾以電影「王牌冤家」驚豔世人的法國導演米歇爾龔特利，暌違7年推出帶有強烈自傳色彩的新作「萬事通大全」(The Book of Solutions)，描述一名年輕導演在電影慘遭「退貨」後，天馬行空的想法與際遇。

導演龔特利在以「王牌冤家」成名後，面臨了極大的創作危機，這部個人風格極強的新作更像是一封他寫給多年來一直陪伴在他身邊的朋友和家人的情書，並成為他人生及創作轉變的最重要作品，神奇且幽默地審視了藝術家力圖發揮創意的真誠。

電影找來法國當紅男星皮耶尼內、喜劇天后白蘭雪蓋汀聯袂主演，導演龔特利透露拍攝靈感是受到布列松的「電影書寫札記」所啟發。該書每頁只有幾句話，卻能讓人思考一個禮拜，不僅能激發創作者無限靈感，更扭轉了龔特利的創作危機。

該片獲選去年坎城影展 導演雙週，奇想不斷、金句齊發，龔特利不僅創造驚人的「剪輯卡車」，更讓皮耶尼內手腳並用、出奇致勝地顛覆交響樂 團指揮方式。最讓人驚豔的是，片中一句「把電影反過來剪」震驚不少創作者，連「法國廣播網」都驚呼「這個靈感是從哪裡來的？」，強烈推薦該片是「必看之作」，足見龔特利創作寶刀依然鋒利。