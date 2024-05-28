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觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

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觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

記者蘇詠智／即時報導
「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)
「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

1980年代獨特的時尚流行與社會風氣，至今仍讓人懷念不已，甚至有新世紀的青少年心生嚮往。近期在英國有一項最新的民調，票選80年代最棒的電影，結果由派屈克史威茲、珍妮佛葛蕾主演的「熱舞17」榮登冠軍，米高福克斯「回到未來」拿下亞軍，史蒂芬史匹柏執導的經典名作「外星人」得到第3名。

「熱舞17」是英國人最推崇的1980年代電影。(摘自IMDb)
「熱舞17」是英國人最推崇的1980年代電影。(摘自IMDb)

80年代初期正是演員出身的雷根在美國執掌大權，社會充滿樂觀、積極的氣氛，反映在電影裡，就是娛樂性和逗趣的感覺更濃厚。80年代也是動作紅星當道的時代，阿諾史瓦辛格、湯姆漢克斯與湯姆克魯斯獲選為80年代最具代表性的3位男星，阿諾就是動作天王的代表。至於最具代表性的大導演，史匹柏毫無意外穩獲第一，然後是喬治盧卡斯與雷利史考特。

被選入前10名的電影，除了最風光的top 3之外，排名依序是「捍衛戰士」、「終極警探」、「魔鬼終結者」、「法櫃奇兵」、「帝國大反擊」、「魔鬼剋星」與「異形第2集」。

「回到未來」至今仍受到英國人喜愛。(摘自IMDb)
「回到未來」至今仍受到英國人喜愛。(摘自IMDb)

「外星人」已是公認的1980年代經典名片。(摘自IMDb)
「外星人」已是公認的1980年代經典名片。(摘自IMDb)

除了「熱舞17」之外，全部都是有特效或是刺激場面的電影，使得「熱舞17」更顯難得。該片描述純真女孩在一段被認為「愛上壞男人」的愛情中長大，也從清純變得性感，男女主角高潮時的忘情熱舞已成為1980年代經典畫面，主題曲「(I've Had) The Time of My Life」也大受歡迎。

湯姆克魯斯 民調

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