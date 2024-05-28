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好萊塢新生代誰能扛起票房？甜茶、辛蒂亞被點名

記者蘇詠智／綜合報導
提摩西夏勒梅（左起）、辛蒂亞、奧斯汀巴特勒都是既得獎又有片子熱賣的超級A咖。（路透資料照片）
提摩西夏勒梅（左起）、辛蒂亞、奧斯汀巴特勒都是既得獎又有片子熱賣的超級A咖。（路透資料照片）

好萊塢亟需培養新世代的超級巨星，而在業界人士心目中，哪些人才是最搶手新A咖？「好萊塢報導」點名「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、辛蒂亞(Zendaya)、奧斯汀巴特勒(Austin Butler)等10位，彼此各有不同優勢，也許下一個湯姆克魯斯(Tom Cruise)或茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)，就在他們之中。

接連主演超賣座巨片「旺卡」（Wonka）、「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）的提摩西夏勒梅，是電影圈眼中最確定有A咖地位的代表，有如新世代的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）﻿，一方面主演大公司大片獲取人氣，轉身就能在小成本獨立製片中展現演技。和他在「沙丘」系列配成銀幕情侶的辛蒂亞，則像昔日的茱莉亞羅勃茲，是極少數光靠自身魅力就能吸引觀眾進戲院的女性票房福將。她以「高校十八禁」（Euphoria）拿下兩座艾美獎視后，高䠷的身材也讓她成了時尚界寵兒，光靠精品合約就能不必為賺大錢而亂接戲。

以「貓王艾維斯」(Elvis)奪得不少影帝大獎的奧斯汀巴特勒，是各大名導都想合作的金童，被認為具有媲美布萊德彼特的英俊小生條件，演技也已通過考驗，尚須證明能否獨自扛起票房。同屬演技派的佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)，被形容像「變色龍」，各類型的影片、角色都能勝任。

葛倫鮑威爾（左）與席妮史威尼在好萊塢炙手可熱。（路透資料照片）
葛倫鮑威爾（左）與席妮史威尼在好萊塢炙手可熱。（路透資料照片）

「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)與「愛愛愛上你」(Anyone but You)接連賣座，使葛倫鮑威爾（Glen Powell）成為新片邀約最多的新生代男星，各方預期他是湯姆克魯斯的接班人。「愛」片的女主角兼製片席妮史威尼（Sydney Sweeney），人氣同樣爆高、片約不少，未來可能是幕前、幕後一把抓的女強人。

至於「星期三」(Wednesday)珍娜奧特嘉(Jenna Ortega)與「后翼棄兵」(The Queen's Gambit)安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），深獲年輕劇迷喜愛，魅力是否順利從小螢幕轉換到大銀幕？今年各有著名系列的續作要上映，是最好的試金石。

來自澳洲的高大帥哥雅各艾洛迪(Jacob Elordi)，外型絕佳但不想走商業路線，精挑細選名導的片子演出。愛爾蘭出身的保羅麥斯卡(Paul Mescal)，堪稱藝術片王子，尚待打開公眾知名度，「神鬼戰士2」(Gladiator II)有機會讓他更上層樓。

安雅泰勒喬伊被點名是當今好萊塢最搶手的年輕A咖之一。（路透資料照片）
安雅泰勒喬伊被點名是當今好萊塢最搶手的年輕A咖之一。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 好萊塢 艾美獎

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