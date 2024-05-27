「蜘蛛人」情侶宿命？女生星運勝過男生

湯姆霍蘭德（見圖）雖然事業逐漸被辛蒂亞追過，兩人感情似未受到影響。（歐新社資料照片）

演出索尼和漫威合作的「蜘蛛人 」系列後知名度大開的湯姆霍蘭德(Tom Holland)，近日在英國老家主演最新舞台劇版「羅密歐與茱麗葉」，從選角到表現方式都引發熱烈爭議，但票房跟著被帶旺，儘管試演場由於一些技術上的問題被迫取消，首演場倒是順利圓滿，他的女友辛蒂亞(Zendaya)也特地來欣賞，造成更多的話題。當初湯姆與辛蒂亞合演「蜘蛛人」片集時，戲分明顯偏重在湯姆身上，然而辛蒂亞近年靠著「沙丘」大賣，人氣暴衝，又因「高校18禁」拿下兩座艾美視后大獎，聲勢早就後來居上，片酬、演藝圈地位，都已逐漸凌駕湯姆霍蘭德。

辛蒂亞(見圖)近年靠著聲勢後來居上，片酬、演藝圈地位，都已逐漸凌駕湯姆霍蘭德。（歐新社資料照片）

有趣的是，這似乎是「蜘蛛人」銀幕情侶的宿命，總是到最後女生的獎運、名氣都好過男生，哪怕一開始男生在片中的重要性比女生多很多。第一代的陶比麥奎爾(Tobey Maguire)後來曾經跟環球影業高層之女結婚，演戲慢慢變成偶爾玩票，現在雖然已離異，卻也沒有很積極恢復拍戲，還是比較喜歡輕鬆自在享受人生。反而是與他大演感情戲的克絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)，之後先以「驚悚末日」登上坎城影后寶座，之後則以「犬山記」入圍奧斯卡 最佳女配角，今年還有北美賣座創佳績的「帝國浩劫：美國內戰」推出，知名度始終不墜。

第2代的艾瑪史東(Emma Stone)，短短幾年內已是兩屆奧斯卡影后，更是身價令人豔羨的當紅一線女星，曾與她假戲真做的安德魯加菲(Andrew Garfield)，繼幾年前「倒數時刻」得到金球獎 影帝後，就沒能再更上層樓，也好一陣子沒有大轟動的作品，與艾瑪史東在演藝圈的地位差距，亦逐漸拉開。