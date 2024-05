險推掉「哈利波特」 名導艾方索柯朗被罵大混蛋

艾方索柯朗差點和「哈利波特:阿茲卡班的逃犯」導演大位擦身而過。(路透資料照片)

「哈利波特 」系列影片中評價極高的第3集「阿茲卡班的逃犯」(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban),即將上映20周年,導演艾方索柯朗(Alfonso Cuaron)之後以「地心引力」(Gravity)和「羅馬」(Roma)兩度榮登奧斯卡 最佳導演,回憶當初製作公司找上他,自己不但不敢置信,還覺得很困惑,因為他那時由於「你他媽的也是」(Y Tu Mamá También)引起國際影壇的重視,但該片內容尺度超大,完全與想像中是「家庭影片」的「哈利波特」系列背道而馳。

艾方索柯朗表示,自己當年和後來靠「水底情深」(The Shape of Water)成為奧斯卡得主的吉勒莫戴托洛(Guillermo del Toro)是常聊天的好朋友,接到執導「哈利波特:阿茲卡班的逃犯」機會後,他就對吉勒莫提到此事:「你知道,他們找我拍這部『哈利波特』的電影,但這真的很奇怪。」

吉勒莫一聽就明白,艾方索差點要丟掉一個大好機會,反問道:「等一下,你的意思是,你沒有讀過『哈利波特』的書?」艾方索回答:「不適合我吧。」吉樂莫立刻飆出一連串西語髒字,罵道:「你真是個天X的自大混蛋,你現在馬上給我去他X的書店 裡買一套回去開始看,然後看完打電話給我。」