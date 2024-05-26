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險推掉「哈利波特」 名導艾方索柯朗被罵大混蛋

記者蘇詠智╱綜合報導
艾方索柯朗差點和「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」導演大位擦身而過。(路透資料照片)
艾方索柯朗差點和「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」導演大位擦身而過。(路透資料照片)

哈利波特」系列影片中評價極高的第3集「阿茲卡班的逃犯」(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)，即將上映20周年，導演艾方索柯朗(Alfonso Cuaron)之後以「地心引力」(Gravity)和「羅馬」(Roma)兩度榮登奧斯卡最佳導演，回憶當初製作公司找上他，自己不但不敢置信，還覺得很困惑，因為他那時由於「你他媽的也是」(Y Tu Mamá También)引起國際影壇的重視，但該片內容尺度超大，完全與想像中是「家庭影片」的「哈利波特」系列背道而馳。

艾方索柯朗表示，自己當年和後來靠「水底情深」(The Shape of Water)成為奧斯卡得主的吉勒莫戴托洛(Guillermo del Toro)是常聊天的好朋友，接到執導「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」機會後，他就對吉勒莫提到此事：「你知道，他們找我拍這部『哈利波特』的電影，但這真的很奇怪。」

吉勒莫一聽就明白，艾方索差點要丟掉一個大好機會，反問道：「等一下，你的意思是，你沒有讀過『哈利波特』的書？」艾方索回答：「不適合我吧。」吉樂莫立刻飆出一連串西語髒字，罵道：「你真是個天Ｘ的自大混蛋，你現在馬上給我去他Ｘ的書店裡買一套回去開始看，然後看完打電話給我。」

結果他果然看了小說就喜歡上這個故事，然後對吉勒莫表示：「內容真的很棒。」吉勒莫又是一堆髒字回應他。「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」上映後得到不少好評，艾方索也首度成了賣座鉅片的導演，才會有以後一些好的拍片機會。

「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」上映將滿20周年。(取材自IMDb)
「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」上映將滿20周年。(取材自IMDb)

哈利波特 奧斯卡 書店

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