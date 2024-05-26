坎城影展最大驚喜 4女星同膺影后
第77屆坎城影展宣布得獎名單，首映即引起觀眾熱烈反應的另類歌舞片「艾蜜莉亞培瑞茲」(Emilia Perez，暫譯)，由柔伊莎達娜(Zoe Saldana)、席琳娜(Selena Gomez)、卡拉蘇菲亞賈斯康(Karla Sofía Gascón)、亞莉安娜帕茲(Adriana Paz)四位女星一起登上坎城影后寶座，堪稱最大驚喜，當中的西班牙演員卡拉更是坎城首位獲獎的跨性別女星，本片也獲得評審團獎。
至於坎城影帝的榮銜，則頒給傑西普萊蒙(Jesse Plemons)，他是首代「蜘蛛人」系列女主角克絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)的丈夫，妻子也曾以「驚悚末日」（Melancholia）成為坎城影展影后，夫妻倆如今都獲坎城加持。。
由「Barbie芭比」導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)領軍的評審團，除了讓美國藝人在坎城影帝后方面獲得豐碩成果，連最佳影片金棕櫚獎也頒給美國電影「阿諾拉」(Anora，暫譯)；此片描述脫衣舞孃被富二代求婚，卻不是飛上枝頭作鳳凰的神話。
印度女導演帕亞爾卡帕狄亞(Payal Kapadia)的作品「你是我眼中的那道光」(All We Imagine As Light)，抱回重要性僅次於金棕櫚獎的評審團大獎，該片不只是印度睽違30多年來首次被選入主競賽的電影，而且馬上在坎城傳出捷報；故事描述三個平凡女人在傳統社會的掙扎，因為得到一個電子鍋，人生竟產生意想不到的改變，成為電影一大亮點。
葡萄牙、義大利、法國聯合出品的「壯遊」(Grand Tour，暫譯)讓葡籍導演米格爾戈麥斯獲選為最佳導演；黛咪摩爾(Demi Moore)有驚人演出的「物質」(The Substance，暫譯)，由身兼編導的柯拉莉法吉特(Coralie Fargeat)拿下最佳劇本獎。
執導「星際大戰」(Star Wars)從而改變影史的喬治盧卡斯(George Lucas)，則獲頒象徵終身成就的「榮譽金棕櫚獎」，由他的好友、「教父」名導同時也曾兩度奪得坎城最佳影片金棕櫚獎的法蘭西斯柯波拉(Francis Ford Coppola)頒發，兩人一見面就熱情擁抱，也讓影迷看了直呼感動。
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