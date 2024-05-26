坎城影展最大驚喜 4女星同膺影后

席琳娜(右)與柔伊莎達娜都是今年的坎城影后。(路透資料照片)

第77屆坎城影展 宣布得獎名單，首映即引起觀眾熱烈反應的另類歌舞片「艾蜜莉亞培瑞茲」(Emilia Perez，暫譯)，由柔伊莎達娜(Zoe Saldana)、席琳娜(Selena Gomez)、卡拉蘇菲亞賈斯康(Karla Sofía Gascón)、亞莉安娜帕茲(Adriana Paz)四位女星一起登上坎城影后寶座，堪稱最大驚喜，當中的西班牙演員卡拉更是坎城首位獲獎的跨性別女星，本片也獲得評審團獎。

上屆坎城影帝役所廣司(右)頒發影后大獎，由人在現場的獲獎者之一卡拉蘇菲亞賈斯康代表所有人領獎。(路透)

至於坎城影帝的榮銜，則頒給傑西普萊蒙(Jesse Plemons)，他是首代「蜘蛛人」系列女主角克絲汀鄧斯特(Kirsten Dunst)的丈夫，妻子也曾以「驚悚末日」（Melancholia）成為坎城影展影后，夫妻倆如今都獲坎城加持。。

傑西普萊蒙是今年的坎城影帝。(路透資料照片)

由「Barbie芭比」導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)領軍的評審團，除了讓美國藝人在坎城影帝后方面獲得豐碩成果，連最佳影片金棕櫚獎也頒給美國電影「阿諾拉」(Anora，暫譯)；此片描述脫衣舞孃被富二代求婚，卻不是飛上枝頭作鳳凰的神話。

美國導演西恩貝克以作品「阿諾拉」拿下今年的最佳影片金棕櫚獎。（美聯社）

印度 女導演帕亞爾卡帕狄亞(Payal Kapadia)的作品「你是我眼中的那道光」(All We Imagine As Light)，抱回重要性僅次於金棕櫚獎的評審團大獎，該片不只是印度睽違30多年來首次被選入主競賽的電影，而且馬上在坎城傳出捷報；故事描述三個平凡女人在傳統社會的掙扎，因為得到一個電子鍋，人生竟產生意想不到的改變，成為電影一大亮點。

葡萄牙、義大利 、法國聯合出品的「壯遊」(Grand Tour，暫譯)讓葡籍導演米格爾戈麥斯獲選為最佳導演；黛咪摩爾(Demi Moore)有驚人演出的「物質」(The Substance，暫譯)，由身兼編導的柯拉莉法吉特(Coralie Fargeat)拿下最佳劇本獎。