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20歲已為人妻 「怪奇物語」蜜莉悄嫁星二代

記者蘇詠智╱綜合報導
蜜莉芭比布朗(右)與傑克邦喬飛傳已祕密結婚，成為合法夫妻。(取材自Instagram)
蜜莉芭比布朗(右)與傑克邦喬飛傳已祕密結婚，成為合法夫妻。(取材自Instagram)

小小年紀就大走紅，果然讓「怪奇物語」(Stranger Things)超能美少女蜜莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)的人生腳步比平常人都要急促，現在她才20歲，就已經傳出和22歲的男友傑克邦喬飛(Jake Bongiovi)祕密結婚，成為合法夫妻，不過稍後才會再辦一個盛大的婚禮，傑克的爸爸「邦喬飛」(Bon Jovi)樂團主唱瓊邦喬飛(Jon Bon Jovi)，自然是最理想的婚禮歌手人選。

蜜莉芭比布朗因在「怪奇物語」中扮演神祕、寡言卻又能力強大，還處境可憐的女孩伊萊雯，受到全球無數觀眾的喜愛，也讓她一砲而紅，身價在該劇中比大多數的年輕小主角都高，與薇諾娜瑞德(Winona Ryder)、大衛哈柏(David Harbour)這兩位成人主角並駕齊驅。

戲外她的穿著打扮，也被認為「過於成熟」，一點都看不太出年輕少女的樣子，可是她仍開心做自己，而且和帥氣有如父親年輕時復刻版的傑克，不時大秀恩愛，各方早就預期他們很快會結婚，殊不知兩人受訪時都承認婚禮在籌備中，沒有透露究竟何時，原來已經偷偷的完成婚事。

據英國「每日郵報」報導，蜜莉芭比布朗與傑克邦喬飛的小型婚禮，只邀了雙方最親密的親友參加，充滿浪漫氣氛，兩人完成了所有的登記，已是合法夫妻。在結了婚之後他們開心開車到傑克父親瓊邦喬飛居住的漢普頓，狗仔拍到的照片中，只見蜜莉開心舉起高舉雙手、露出婚戒，在駕駛座的傑克也是一臉笑意，同樣也戴著戒指。

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