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珍妮佛被拋甩 緊繃7周累到一拐一拐

記者黃保慧／綜合報導
珍妮佛羅培茲表示最有挑戰性的是在綠幕前的機艙內演出。(圖／Netflix提供)
珍妮佛羅培茲表示最有挑戰性的是在綠幕前的機艙內演出。(圖／Netflix提供)

巨星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)、「尚氣」劉思慕以及入圍今年奧斯卡最佳男配角的斯特林·K·布朗(Sterling K. Brown)共同主演的科幻新片「異星戰境」(Atlas)將在Netflix上線。斯特林提到，跟珍妮佛合作很開心，更最甜大讚電影必看全因「有珍妮佛羅培茲」。

珍妮佛在片中飾演數據分析師艾勒絲，為了對抗劉思慕飾演的失控AI「哈蘭」，和另一個AI「史密斯」一同展開一連串冒險。讓珍妮佛認為很有挑戰性的是在綠幕前的機艙內演出，「我要讓觀眾感覺我真的被拋來拋去、陷入陷阱、從高處墜落的那種腎上腺素飆升的感覺，這是要一直專注在角色中最重要的部分。」她全神貫注在「生死攸關」的情況整整七周，讓她非常累，「我晚上回家時會一拐一拐的，但不是因為受傷，而是因為太累了！像是一種疲憊的拖行。」

而一直把珍妮佛視為偶像的斯特林坦言，能跟珍妮佛合作很開心，也想親眼看看一個人如何能夠如此忙碌、高效完成工作。

由於電影內容和AI息息相關，提到對AI的看法，珍妮佛表示，「異星戰境」很好地展示了正反兩面，「除了可以看到AI如何變得糟糕透頂，也展現了當人類正確使用它緊密合作時，它可以成就一些驚人的事情」。

劉思慕則說，「我認為這部電影不僅僅是關於太空旅行、機器人和人工智慧，甚至世界末日，它更多的是關於信任。」他也表示，AI應該被用來增強和輔助人類生活，而非主導決策，「當你讓AI或演算法來做出像裁員多少人、藝術創作這樣的決策時會出狀況，尤其藝術本身來自人類的情感、感受、焦慮、創傷和靈魂，而AI終究只是數據的集合。」珍妮佛對此表示同意，並認為電影想強調的就是不要忘記保持聯繫。

AI 劉思慕 太空

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