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休傑克曼再當「金鋼狼」 超愛原著漫畫黃藍緊身衣

記者陳建嘉／綜合報導
休傑克曼原已封爪，卻願意在「死侍與金鋼狼」再扮金鋼狼。（圖／漫威影業提供）
休傑克曼原已封爪，卻願意在「死侍與金鋼狼」再扮金鋼狼。（圖／漫威影業提供）

漫威電影宇宙年度壓軸大片「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine），終讓「死侍」（Deadpool ）系列以及「金鋼狼」（Wolverine）回歸漫威電影宇宙，曝光的最新正式海報也可見死侍、狼叔喜相逢，導演薛恩李維（Shawn Levy）更透露本片靈感來源為80年代多部經典雙搭檔喜劇，金鋼狼回歸經典原始漫畫黃藍緊身衣造型，連休傑克曼（Hugh Jackman）都大讚「超對味！」也透露自己原本非常喜歡「金鋼狼」系列完結作「羅根」（Logan）結局，這次也有先請教原導演詹姆士曼格（James Mangold）才回歸。

死侍與金鋼狼一同以「死侍與金鋼狼」回歸漫威電影宇宙。（圖／漫威影業提供）
死侍與金鋼狼一同以「死侍與金鋼狼」回歸漫威電影宇宙。（圖／漫威影業提供）

該片登上英國「帝國」雜誌最新一期封面，將電影譽為漫威至今最不修邊幅的狂野之作，除了死侍和狼叔的英姿，死侍懷中醜到惹人愛的「死侍狗」也是一大亮點。而由影迷創作的超可愛漫畫版限量封面，除了兩大主角及愛犬的可愛卡通版，沾滿血跡的兩人武器武士刀及鋼爪，以及正在猛舔血的死侍狗，都十足貼切死侍的惡搞反差趣味。

導演薛恩李維日前接受訪問時，透露本片的參考藍本，其實是1980年代瘋狂動作喜劇的類型，包括金獎影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）的「午夜狂奔」（Midnight Run）、笑匠巨星艾迪墨菲（Eddie Murphy）的「48小時」（48 Hrs.）等多部經典雙搭檔喜劇，揭露本片堪稱超級英雄版冤家公路電影。

死侍與「死侍狗」皆是這一集的重要角色。（圖／漫威影業提供）
死侍與「死侍狗」皆是這一集的重要角色。（圖／漫威影業提供）

此外，「X戰警」漫畫鐵粉當然全部超興奮，畢竟金鋼狼從2000年首集電影「X戰警」（X-Men）第一集電影面世長達24年後，相隔24年，終於以「黃藍緊身衣」經典原始造型登上大銀幕欣喜若狂，本身也是鐵粉的薛恩李維就說他也等了超過20年，這回到了他手上，當然不能放過這個「圓夢」的大好機會，就連演了24年、已集滿10次飾演金鋼狼的休傑克曼都大讚：「感覺超對味，早就該穿這套了，這才是他嘛！」

「死侍與金鋼狼」正式海報。（圖／漫威影業提供）
「死侍與金鋼狼」正式海報。（圖／漫威影業提供）

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