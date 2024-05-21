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離婚迫在眉睫？班珍傳開搶大牌律師

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲還不願意公開承認婚姻有狀況。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲還不願意公開承認婚姻有狀況。（路透資料照片）

班艾佛列克(Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)的婚變危機是近日娛樂圈最大話題，儘管兩人近日被拍到合體，似有意打臉要離婚的流言，可是根據「紐約郵報」八卦版引述不具名消息人士的說法，班艾佛列克已經恢復理智，心中清楚他跟珍妮佛洛佩茲的婚姻絕對沒有可能成功，過去兩年就像是一場奇異的惡夢，除了離婚之外恐怕沒有別的結局；還有消息指，珍妮佛洛佩茲已打算搶離婚的大牌律師。

「紐約郵報」八卦版稱消息人士形容：「如果可以用『暫時失心瘋』作為理由去離婚，班艾佛列克會願意這麼做。」顯然對他來說，跟珍妮佛洛佩茲舊情復燃、在公眾場合不停示愛，到先後舉行兩場婚禮，都是一時愛昏頭之後的行為，經過了快兩年，他總算看清楚了現實，知道跟珍妮佛洛佩茲完全沒辦法磨合出一個兩人都接受的生活方式，就算再不願意，也只有離婚這條路。

兩人對於愈來愈多的離婚傳聞，不僅沒有明白的公開回應，反而近期兩度高調重聚，最新被狗仔拍到一起開車離開的畫面中，彼此都露出笑容，只是在肢體語言專家的眼中，這是刻意「演」出來的笑，只不過是為了打槍所謂的「離婚」傳聞，他們並不是真的已經化解了所有婚姻上的問題，發自內心的喜悅。

肢體語言專家分析，班艾佛列克過往碰到狗仔緊迫盯人，時常會露出不耐煩或是「眼神死」的表情，顯得這張照片中他對著鏡頭的笑容格外虛假。在另一張兩人同行的偷拍照中，他們沒有手牽手，也露出了一些蛛絲馬跡。有趣的是，前兩天被拍到摘了婚戒的班艾佛列克，最新偷拍照中似乎已把婚戒戴了回去，也許他和珍妮佛洛佩茲都不希望這麼快證實他們的婚姻的確出狀況。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克

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