凱特布蘭琪新片 嘲諷七國高峰會

凱特布蘭琪出席新片在坎城影展的首映典禮。（歐新社）

坎城影展每天都會有紅星帶著新作亮相，澳洲 影后凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）也來此出席新片「Rumours」首映典禮。該片描述七國高峰會「G7」讓各大重要國家總理、總統齊聚一堂，卻在他們正就全球危機草擬聯合聲明期間，意外地在夜間的森林中迷路，且身旁人員都不見，只好靠自己想辦法。

除了凱特扮演德國總理，在HBＯ經典大戲「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）扮演冷酷、邪惡的蘭尼斯特家族大家長的英國資深男星查爾斯丹斯（Charles Dance）飾演年長、能力令人憂慮的美國總統，其他各國領袖的形象也都讓觀眾有「似曾相識」的感覺，使得放映過程中觀眾不時發出大笑，對於片中一些不合情理的部分，似乎就沒有那麼認真挑剔。

凱特布蘭琪擁有不少文青粉絲，在坎城當然受到矚目，不過「Rumours」像是導演三人組的遊戲之作，首映場後觀眾只給了四分鐘的起立鼓掌，不算特別被推崇。

據悉，該片由三位加拿大導演蓋伊馬丁（Guy Maddin）、伊凡約翰遜（Evan Johnson）、蓋倫約翰遜（Galen Johnson）執導。

但因該片並未加入正式競賽，觀眾這樣的反應不至於有太大影響，凱特布蘭琪與曾以「丹麥女孩」（The Danish Girl）獲奧斯卡 最佳女配角的艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）也都沒有留到片子放映完畢再跟全場觀眾致意，只有首映前的紅毯。

此外，凱特布蘭琪出席「Rumours」首映時，身穿一襲金色長禮服，展現優雅氣質，受到粉絲推崇。