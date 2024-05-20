潔咪葛茲當不成大牌 卻比阿湯、泰勒絲有錢

潔咪葛茲（右）與老公安東尼瑞斯勒現在共同擁有美國職籃「亞特蘭大老鷹隊」。（取材自IMDb）

好萊塢 A級大牌看似財產傲人，其實演藝圈臥虎藏龍，觀眾不一定叫得出名字的小牌，有可能比巨星還要富裕好幾倍。快30年前在「龍捲風」（Twister）裡一路尖叫、角色並不討喜的第二女主角潔咪葛茲（Jami Gertz），現在已是身家估計達80億美元的超級大富婆，湯姆克魯斯 （Tom Cruise）的6億美元財產都遠不如她，擁有11億美元資產的泰勒絲（Taylor Swift）在她面前也是小巫見大巫。

潔咪葛茲少女時期就進入演藝圈，曾經在「粗野少年族」（The Lost Boys）演過男主角傑森派屈克（Jason Patrick）心儀的女孩，也曾經與安德魯麥卡西（Andrew McCarthy）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）主演過「零下的激情」（Less Than Zero），但卻沒有機會成為大牌，「龍捲風」可能是她最知名的作品，儘管大賣卻只讓她入圍了金酸莓獎最差女配角。

潔咪葛茲（中）現在比小勞勃道尼（左）、安德魯麥卡西加起來還有錢好幾倍。（取材自IMDb）

雖然演藝事業不出色，潔咪卻挑了一位好老公，她的另一半安東尼瑞斯勒（Antony Ressler）是個投資 高手，一路讓夫妻倆的財富翻倍成長，到現在他們不但是美國職籃「亞特蘭大老鷹隊」的東家，也擁有美國職棒「密爾瓦基釀酒人隊」股份，她後來再復出拍戲完全是為了興趣，早就不愁吃穿。更厲害的是，她嫁給安東尼時，他的財產也沒現在這麼多，潔咪並不是為了安東尼的錢才嫁給他，反倒在嫁給他之後，幫夫運大爆發，夫妻一起共同發達。

泰勒派瑞（右一）參與過大牌雲集的「千萬別抬頭」，但所有大牌都沒他富有。（取材自IMDb）