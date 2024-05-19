裘莉不肯停戰 小布新戀情蒙上陰影？

安琪莉娜裘莉死不肯放棄打離婚戰，搞到大家都厭煩也心情很差。（路透資料照片）

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變快滿八年，全球絕大多數觀眾都已經覺得再看他們鬧個不停很煩、很無聊，一點也沒有意思了，布萊德彼特也很想事情早點結束，偏偏裘莉永遠不肯停戰，還三不五時派律師出來罵他才是那個緊咬不放的人。既然裘莉不退讓，布萊德彼特也不會輕易投降，但倒楣的就是布萊德彼特的小女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon），因為她已經搬去布萊德彼特的家，卻一天到晚看著男友跟律師通電話，心情常常很不好，她也不想被捲進這團漩渦中。

根據專門報導名流八卦的「Star」雜誌，布萊德彼特很想開心與伊妮絲迪拉蒙好好談戀愛，無奈離婚戰沒有收場，他的心情就不能放鬆，這也成為裘莉報復他的狠辣手段。就算要請律師很花錢，而裘莉的財產跟布萊德彼特有差距，她仍然持續砸錢繼續鬧，三不五時就來新招，布萊德彼特又是困擾，又必須隨時應戰，他和伊妮絲有如被裘莉這朵大烏雲給籠罩。布萊德彼特早就希望事情趕快落幕，卻又不接受不公平的結果，因而裘莉不管怎麼出招，他都要跟她鬥到底，自己也不確定何時才能夠結束。