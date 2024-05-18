王陽明是「絕地戰警」鐵粉 好萊塢甩尾威爾史密斯也在場

王陽明(左)一直都是威爾史密斯的粉絲。（索尼提供）

台灣男神王陽明驚喜現身美國洛杉磯 ，17日參加由索尼 影業舉辦的「絕地戰警：生死與共」特技駕駛體驗，在保時捷中心開著與電影中同款的跑車，與來自世界各地的網紅和明星同場競爭，並且和自己的偶像威爾史密斯 和馬汀勞倫斯相見歡。

從年輕時就是「絕地戰警」系列忠實粉絲的王陽明，談到這幾部爆笑又血脈賁張的動作片，就讓他想起他在美國生活的回憶，本身就擁有三台保時捷的他，更是對電影中出現的每一台跑車都印象深刻，這次睽違7年再度回到洛杉磯，居然就是參加自己期待已久的電影，「絕地戰警：生死與共」的保時捷駕駛體驗。

談到前陣子收到索尼影業驚喜的邀請時，王陽明仍舊難掩興奮的神情，表示非常開心終於有一天能完成自己的夢想，當天在賽道上的表現連保時捷教練也讚不絕口，讚嘆從來沒有人第一次就能甩尾成功，下車後王陽明更大喊太好玩了，很可惜不能再上場飆一次。

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