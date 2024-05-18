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王陽明是「絕地戰警」鐵粉 好萊塢甩尾威爾史密斯也在場

記者陳建嘉／即時報導
王陽明(左)一直都是威爾史密斯的粉絲。（索尼提供）
王陽明(左)一直都是威爾史密斯的粉絲。（索尼提供）

台灣男神王陽明驚喜現身美國洛杉磯，17日參加由索尼影業舉辦的「絕地戰警：生死與共」特技駕駛體驗，在保時捷中心開著與電影中同款的跑車，與來自世界各地的網紅和明星同場競爭，並且和自己的偶像威爾史密斯和馬汀勞倫斯相見歡。

從年輕時就是「絕地戰警」系列忠實粉絲的王陽明，談到這幾部爆笑又血脈賁張的動作片，就讓他想起他在美國生活的回憶，本身就擁有三台保時捷的他，更是對電影中出現的每一台跑車都印象深刻，這次睽違7年再度回到洛杉磯，居然就是參加自己期待已久的電影，「絕地戰警：生死與共」的保時捷駕駛體驗。

談到前陣子收到索尼影業驚喜的邀請時，王陽明仍舊難掩興奮的神情，表示非常開心終於有一天能完成自己的夢想，當天在賽道上的表現連保時捷教練也讚不絕口，讚嘆從來沒有人第一次就能甩尾成功，下車後王陽明更大喊太好玩了，很可惜不能再上場飆一次。

影片來源：YouTube

「絕地戰警：生死與共」終極預告於17日晚間曝光，寶刀未老的威爾史密斯和馬汀勞倫斯在片中大殺四方，被迫走上逃亡之路的兩人賣命為自己和隊長洗刷冤屈，但是不管是身處槍林彈雨還是與鱷魚的搏鬥，麥克與馬可斯仍然有空檔用他們的三寸不爛之舌嗆爆對方，今年夏天最爽最爆笑的動作鉅片，即將再創系列最強巔峰！

王陽明出席「絕地戰警：生死與共」洛杉磯活動，還有下場開保時捷展現精湛車技。（索尼...
王陽明出席「絕地戰警：生死與共」洛杉磯活動，還有下場開保時捷展現精湛車技。（索尼提供）
王陽明出席「絕地戰警：生死與共」洛杉磯活動，與男主角威爾史密斯合影。（索尼提供）
王陽明出席「絕地戰警：生死與共」洛杉磯活動，與男主角威爾史密斯合影。（索尼提供）
威爾史密斯(左)、馬汀勞倫斯合作「絕地戰警：生死與共」即將上映。（索尼提供）
威爾史密斯(左)、馬汀勞倫斯合作「絕地戰警：生死與共」即將上映。（索尼提供）
王陽明出席「絕地戰警：生死與共」洛杉磯活動，還有下場開保時捷展現精湛車技。（索尼...
王陽明出席「絕地戰警：生死與共」洛杉磯活動，還有下場開保時捷展現精湛車技。（索尼提供）

威爾史密斯 洛杉磯 索尼

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