米高基頓自導自演 「失憶殺神」25天完成

金球獎影帝米高基頓暌違16年再度自導自演「失憶殺神」。（圖／采昌提供）

金球獎 影帝米高基頓（Michael Keaton）暌違16年重執導演筒，自導自演電影「失憶殺神」（Memory），他在劇本挑選上相當嚴格，認為該片宛如「疊疊樂」般，以設計精采的電影結構與令人震驚的劇情翻轉，深深吸引著他。

由於電影只有25天可以拍攝，讓米高基頓面臨許多難關，「你得分秒必爭的把所有事情都安排好，別無選擇，因為當你不得不排優先順序時，那樣會幫助你思考。」米高基頓自認在沒有排練的情況下直接開拍，是身為導演最印象深刻的成就。