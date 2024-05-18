米高基頓自導自演 「失憶殺神」25天完成
金球獎影帝米高基頓（Michael Keaton）暌違16年重執導演筒，自導自演電影「失憶殺神」（Memory），他在劇本挑選上相當嚴格，認為該片宛如「疊疊樂」般，以設計精采的電影結構與令人震驚的劇情翻轉，深深吸引著他。
由於電影只有25天可以拍攝，讓米高基頓面臨許多難關，「你得分秒必爭的把所有事情都安排好，別無選擇，因為當你不得不排優先順序時，那樣會幫助你思考。」米高基頓自認在沒有排練的情況下直接開拍，是身為導演最印象深刻的成就。
他從影超過40年、長期在他人片場工作的麥可基頓，也借鏡過去的經驗來執導本片，他感嘆：「我看過太多的『浪費』了，不只是金錢上的浪費，還有時間與精力的浪費。光是片場效率方面，就足以學到很多東西，還有態度，包括如何與演員在內的每個人溝通。」他更認為「自導自演」對製作電影來說更加簡單，並樂觀表示：「自導自演好處多多！在時間上有領先優勢，而且討論變少是更大優點，因為你不用『和自己討論』，這會在片場浪費太多時間，讓精力也陷入困境；你必須保持節奏，這樣人們才不會覺得無聊。」
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