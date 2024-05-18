艾瑪史東坎城紅毯秀深Ｖ「波濤洶湧」遠不及慾望師奶

艾瑪史東在新片坎城影展首映典禮上又穿了「深Ｖ」設計性感禮服。（歐新社）

女星不好當，尤其在紅毯上既得設法讓觀眾留下深刻印象，又要提防被他人搶了丰采。通常「露」是最容易引起注意的一招，可是身材永遠有人比妳更好，還得鼓起勇氣大方解放。今年才第2度登上奧斯卡 影后寶座的艾瑪史東(Emma Stone)，以往在奧斯卡相關典禮上就曾選擇穿著「深Ｖ」露乳溝的性感服裝出席，也被認為上圍不夠豐滿，造成效果不明顯而有些可惜。她為了新作「憐憫的種類」（Kinds of Kindness）走上坎城影展 紅毯，又再度以這種設計的禮服登場，結果首映禮另外邀了「慾望師奶」伊娃隆格莉亞(Eva Longoria)、黛咪摩兒(Demi Moore)等參加，伊娃也是穿了「深Ｖ露溝」的禮服，且上圍火辣、凹凸有致，視覺效果就是更為驚人。

「憐憫的種類」是艾瑪史東和將她再度送上奧斯卡影后寶座的導演尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)又一度合作，入選坎城影展正式競賽，她也有機會競逐坎城影后。