艾瑪史東坎城紅毯秀深Ｖ「波濤洶湧」遠不及慾望師奶
女星不好當，尤其在紅毯上既得設法讓觀眾留下深刻印象，又要提防被他人搶了丰采。通常「露」是最容易引起注意的一招，可是身材永遠有人比妳更好，還得鼓起勇氣大方解放。今年才第2度登上奧斯卡影后寶座的艾瑪史東(Emma Stone)，以往在奧斯卡相關典禮上就曾選擇穿著「深Ｖ」露乳溝的性感服裝出席，也被認為上圍不夠豐滿，造成效果不明顯而有些可惜。她為了新作「憐憫的種類」（Kinds of Kindness）走上坎城影展紅毯，又再度以這種設計的禮服登場，結果首映禮另外邀了「慾望師奶」伊娃隆格莉亞(Eva Longoria)、黛咪摩兒(Demi Moore)等參加，伊娃也是穿了「深Ｖ露溝」的禮服，且上圍火辣、凹凸有致，視覺效果就是更為驚人。
「憐憫的種類」是艾瑪史東和將她再度送上奧斯卡影后寶座的導演尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)又一度合作，入選坎城影展正式競賽，她也有機會競逐坎城影后。
艾瑪顯然已經將和他人爭奇鬥豔這些都拋開，只想挑選讓自己穿了開心、滿意的服裝，她的影后氣勢也足以讓她在坎城紅地毯上成為被關注的焦點。有趣的是，片中主要演員喬歐文(Joseph Alwyn)，不但是和她與尤格藍西莫合作過「真寵」的老夥伴，也是她的業界好友泰勒絲(Taylor Swift)前男友。泰勒絲有些密友在兩人宣告分手後，火速切割喬歐文，不過艾瑪史東還是稱讚喬歐文是「可能遇見過最好的人之一」，畢竟兩人還是同事，也還有片子要宣傳，不宜為了朋友馬上說翻臉就翻臉。
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