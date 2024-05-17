「芙莉歐莎」坎城首映 觀眾狂鼓掌八分鐘

安雅泰勒喬伊參加第77屆坎城影展。(路透)

安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)、克里斯漢斯沃(Christopher Hemsworth)主演「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa: A Mad Max Saga)，日前在第77屆坎城影展 進行世界首映，導演喬治米勒(George Miller)帶主要演員一起到場，三人在紅毯上與粉絲親切互動，電影放映結束後，觀眾鼓掌近八分鐘，還有粉絲上前與克里斯擊拳致意。

喬治米勒自從拍完評價、票房雙贏的「瘋狂麥斯：憤怒道」(Mad Max: Fury Road)之後，相隔九年才推出新作，該片大量採用實景拍攝，並有許多高難度飛車特效，前期籌備過程相當辛苦，讓喬治在首映會上感性表示，「我們為這部電影付出了很大的努力，期待你們會怎麼看這部電影」。

安雅早先受訪時，也提到拍「芙莉歐莎」時因為角色設定，再加上有些許場景是獨角戲，「拍攝過程非常辛苦，我經常要獨自一人，只有芙莉歐莎待在我的腦海裡，她非常安靜，感覺這一切推動了這種孤寂感」，並自爆角色較為冷僻，連台詞都只有約莫30句，操練體能的動作戲居多。

電影開出大好評，在知名影評網站「爛番茄」斬獲87%的新鮮評價，「滾石」更讚「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」是完美的起源故事，精采程度不輸給前一集。

「芙莉歐莎」故事描述隨著文明世界的崩解，年輕的芙莉歐莎從原本的家園眾母綠地被掠走，落入軍閥狄門特斯領導的重機幫派手中。在穿過荒原時，他們來到不死老喬所掌管的城堡。在兩位暴君爭奪統治地位的同時，芙莉歐莎必須在重重考驗中存活下來，並運用各種手段找到回家的路。