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歌迷追泰勒絲演唱會太誇張 「嬰兒躺地板睡覺」照瘋傳

娛樂新聞組／綜合報導
泰勒絲演唱會現場驚見地板上有一名嬰兒在睡覺。（ 取材自泰勒絲Instagram、X平台）
泰勒絲演唱會現場驚見地板上有一名嬰兒在睡覺。（ 取材自泰勒絲Instagram、X平台）

泰勒絲（Taylor Swift）近來一連4天在法國巴黎舉辦演唱會，不料這幾日卻傳出演唱會場館中，有人帶著嬰兒到現場，還將嬰兒直接放在地板上，引來網友們砲轟。

噓！星聞引述福斯新聞網報導，X平台日前瘋傳著一張泰勒絲演唱會會場的照片，照片中只見一名嬰兒被丟在地板上睡覺，疑似因為父母或監護人為了追星將孩子也一起帶去看演唱會。

據悉，這名孩童被丟在巴黎拉德芳斯體育館（Paris La Defense Arena）維修區的地板上，僅用幾件衣服墊地板上面讓孩童睡覺。此外，照片中可清楚看見泰勒絲「壞到底」（Bad Blood）歌曲周邊商品與手帶，發布照片的網友表示這是在演唱會現場遇見的畫面。

照片目前在網上瘋傳，許多網友相當氣憤地開罵：「請不要帶嬰兒去聽演唱會，孩子們的耳朵非常敏感，這樣可能會影響他們的聽力」、「這到底是什麼鬼！？」、「也太不負責任了吧，孩子的爸媽到底在想什麼」、「我自己也有孩子，我無法想像把他們帶去演唱會會場，更不用說把她放在地板上了」、「拜託，請立刻報警」。

泰勒絲

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