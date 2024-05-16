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被譽「梅莉史翠普等級」 導演讚女童星能力出眾

記者陳建嘉／即時報導
凱莉佛萊明在「幻幻之交」表現出色。(UIP提供)
凱莉佛萊明在「幻幻之交」表現出色。(UIP提供)

萊恩雷諾斯與童星凱莉佛萊明電影合演的電影「幻幻之交」（IF），片中女童星凱莉佛萊明被導演約翰卡拉辛斯基形容為梅莉史翠普，他回想說：「我以為我要安排好幾次讀劇，才能找出她的特長以及需要加強的地方。結果並沒有，她擁有梅莉史翠普等級的能力，並且有信心一次到位，我的下巴都要掉下來了。」

萊恩雷諾斯也同意，第一次和凱莉佛萊明會面就確定是她了。他說：「我們見了幾個深具潛力的年輕演員，但凱莉佛萊明一走進來，我們就認定她了。她不像個童星，渾身上下都百分之百融入情境。」約翰卡拉辛斯基說：「她有一種從容不迫的自信，記筆記的能力超強，還會帶著燦爛的笑容精準完成你要求她做的事情。她幾乎出現在每一幕中，非常融入她的角色。」

凱莉佛萊明則形容約翰卡拉辛斯基是一位非常暖心的導演，總是盡可能讓她在片場感到自在。她說：「約翰卡拉辛斯基真的很棒。我甚至不知道該如何形容他。他真是太有才了！他很會照顧人，確保一切都進行順利，總是支持我。我們建立起情感連結，身心都投入到這部電影中。」

另外，對凱莉佛萊明來說，和萊恩雷諾斯一起拍戲是一個特別令人享受的過程。她表示：「萊恩雷諾斯是全世界最有趣的人之一！他人很好、很親切。你會夢想跟他做朋友和一起演戲。他把自己擅長的事做得很好。作為一名年輕演員，他帶給我很大的啟發，我真的很喜歡跟他一起工作。他超棒的。」

電影「幻幻之交」劇情描述一個女孩發現她可以看見所有人的幻想朋友，在一段奇幻的冒險旅程中，她必須運用這樣的超能力，幫助幻幻和忘記他們的小朋友重新建立連結。

「幻幻之交」是今年必看的奇幻大片。(UIP提供)
「幻幻之交」是今年必看的奇幻大片。(UIP提供)
萊恩雷諾斯（左）與凱莉佛萊明合作新片。(UIP提供)
萊恩雷諾斯（左）與凱莉佛萊明合作新片。(UIP提供)

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