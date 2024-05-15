「芙莉歐莎」首映轟動坎城 鼓掌8分鐘

安雅泰勒喬伊(左起)、導演喬治米勒與克里斯漢斯沃合作新片「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」轟動坎城。(路透)

安雅泰勒喬伊、克里斯漢斯沃主演「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa: A Mad Max Saga），是好萊塢 名導喬治米勒相隔9年，終於推出系列外傳新作，出席坎城影展首映，導演及主要演員皆有到場，安雅不時向鏡頭發送飛吻，克里斯也親切與在場粉絲親切合影，電影放映結束後，觀眾鼓掌近8分鐘，並不時有粉絲上前與克里斯擊拳致意，該片在歐美也開出大好評。

導演喬治米勒相隔近10年才推出新作，為了實景拍攝，並有大量高難度特技，前期籌備過程就相當辛苦，更在首映會場感性表示，「我們為這部電影付出了很大的努力，期待你們會怎麼看這部電影，謝謝你們的招待」，安雅早先受訪時，便提到在澳洲 拍「芙莉歐莎」時因為角色設定，再加上有些許場景是獨角戲，「拍攝過程非常辛苦，我經常要獨自一人，只有芙莉歐莎待在我的腦海裡，她非常安靜，感覺這一切推動了這種孤寂感」。

首映現場好評連連，X上更有網友表示，「貓王艾維斯」導演巴茲魯曼也有特地前往首映，並稱讚是有如華格納歌劇 風格的蒸氣龐克大片，電影在知名影評網站「爛番茄」開盤獲得87%的好評新鮮，「滾石」更讚「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」是完美的起源故事。