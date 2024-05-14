坎城影展／彭于晏、萌犬梅西登紅毯 評審盼有更多女力

萌犬梅西再度回歸坎城影展。(摘自坎城影展官方臉書)

第77屆坎城影展 開幕，已有不少國際明星走上紅毯，開幕片「第二幕」法國鬼才導演昆汀杜皮爾率領主要演員蕾雅瑟杜、路易卡瑞和文森林登，彭于晏主演「狗陣」入選坎城影展一種關注單元，他這幾天帶著愛犬Xin在坎城到處散步，但帶著愛犬一起走上紅毯，其他華人 明星包括鞏俐、關曉彤以及熊黛林都有現身，然則最為吸睛的是「墜惡真相」的萌犬梅西 再度回歸，引來許多攝影紛紛拍攝。

吳可熙也帶著新片「蘭天閣」出席第77屆坎城影展平行單元「國際影評人週」競賽片，這是她繼「灼人秘密」後第2次參加坎城影展，這次她與金馬影帝李康生擔任主演，全片於紐約拍攝取景，故事聚焦在兩位生活在美國皇后區的華人，在一場死亡悲劇之中相遇，彼此互相陪伴的愛情故事。

葛莉塔去年拍「Barbie芭比」締造評價、票房雙贏奇蹟，被提到女導演現況，她直言目前仍然太少，但一切正在往越來越好的方向走，「每一年，我都為有越來越多的女性電影人得到機會展現而高興，15年前無法想像今天會有那麼多女導演的作品被製作出來、參加國際影展。」