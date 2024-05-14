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坎城影展／彭于晏、萌犬梅西登紅毯 評審盼有更多女力

記者陳建嘉／即時報導
萌犬梅西再度回歸坎城影展。(摘自坎城影展官方臉書)
萌犬梅西再度回歸坎城影展。(摘自坎城影展官方臉書)

第77屆坎城影展開幕，已有不少國際明星走上紅毯，開幕片「第二幕」法國鬼才導演昆汀杜皮爾率領主要演員蕾雅瑟杜、路易卡瑞和文森林登，彭于晏主演「狗陣」入選坎城影展一種關注單元，他這幾天帶著愛犬Xin在坎城到處散步，但帶著愛犬一起走上紅毯，其他華人明星包括鞏俐、關曉彤以及熊黛林都有現身，然則最為吸睛的是「墜惡真相」的萌犬梅西再度回歸，引來許多攝影紛紛拍攝。

吳可熙也帶著新片「蘭天閣」出席第77屆坎城影展平行單元「國際影評人週」競賽片，這是她繼「灼人秘密」後第2次參加坎城影展，這次她與金馬影帝李康生擔任主演，全片於紐約拍攝取景，故事聚焦在兩位生活在美國皇后區的華人，在一場死亡悲劇之中相遇，彼此互相陪伴的愛情故事。

葛莉塔去年拍「Barbie芭比」締造評價、票房雙贏奇蹟，被提到女導演現況，她直言目前仍然太少，但一切正在往越來越好的方向走，「每一年，我都為有越來越多的女性電影人得到機會展現而高興，15年前無法想像今天會有那麼多女導演的作品被製作出來、參加國際影展。」

先前傳聞法國電影界的#MeToo浪潮將在影展期間再次爆發，葛莉塔也說「電影人說故事、試圖讓事情變得更好，這是好事，我看到了美國電影界的實質性變化，擴大對話很重要，我認為保持開放這些溝通的管道，會將一切推向正確的方向。」第77屆坎城影展即日起至5月25日舉行。

關曉彤也現身坎城影展。(摘自微博)
關曉彤也現身坎城影展。(摘自微博)
葛莉塔潔薇(左四)率領坎城影展評審團出席。(摘自坎城影展官方臉書)
葛莉塔潔薇(左四)率領坎城影展評審團出席。(摘自坎城影展官方臉書)
彭于晏帶著愛犬出席坎城影展。(摘自微博)
彭于晏帶著愛犬出席坎城影展。(摘自微博)

坎城影展 華人 梅西

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