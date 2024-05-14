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坎城影展／梅莉史翠普暖領終身成就 爆40歲曾以為完了

記者陳建嘉／即時報導
奧斯卡影后梅莉史翠普獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚獎」。(路透)
奧斯卡影后梅莉史翠普獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚獎」。(路透)

第77屆坎城影展於5月14日至5月25日盛大開幕中，本屆榮譽金棕櫚獎頒發給奧斯卡影后梅莉史翠普，由坎城評審團主席葛莉塔潔薇以及歐洲3大影展大滿貫影后茱麗葉畢諾許共同頒獎，茱麗葉化身小粉絲感性告白「妳改變我們看電影的方式」，梅莉則突然自爆，自己在40歲那年，曾以為演藝生涯完蛋了。

茱麗葉畢諾許為偶像梅莉致詞，她坦言每當看梅莉的電影，完全沒有她本人的痕跡，「妳生來就是這麼厲害的嗎？我不知道，妳身上具備著一種信仰，而我是信徒」，並稱讚梅莉史翠普是影壇瑰寶，自己從「蘇菲亞的選擇」到「美味關係」，都是自己最愛的電影之一。

梅莉則在致詞時提到自己是相隔35年重返坎城，非常開心能獲得此項殊榮，上次是為了1989年的「暗夜哭聲」而來，這次典禮上也播放她從影生涯的回顧影片，「我就像坐在子彈列車裡看著窗外，看著我的青春飛入中年，然後就停在我今晚所站的地方」，梅莉提到當時她即將滿40歲，又是3個小孩的母親，正值轉型期，「我本以為我的職業生涯要結束了，其實對女演員來說，這並不會不切實際，而我能夠繼續演下去，還能夠站在這裡的唯一理由，因為能與許多才華洋溢的藝術家合作」。

梅莉逐一感謝所有合作對象，最後主動提到評審團主席葛莉塔潔薇，兩人曾在2019年電影「她們」合作，更搞笑表示，「順便說一下，她演『紐約哈哈哈』裡面起爭執對打的那段戲，對手演員是我現實生活中的女兒，等一下我得好好跟妳談這件事」，最後感性表示「謝謝你們沒有厭倦我這張臉」，最後並舉例自己母親說過的話，「我媽跟我說『梅莉，親愛的，妳會明白的，一切都是如此之快』，我的母親總是在任何事上都非常正確，但除了我的演講致詞，這太長了」，讓現場響起如雷灌耳的掌聲。

梅莉史翠普開心領取坎城金棕櫚獎。(路透)
梅莉史翠普開心領取坎城金棕櫚獎。(路透)
坎城影展評審團共同頒發榮譽金棕櫚獎給本屆得主梅莉史翠普。(路透)
坎城影展評審團共同頒發榮譽金棕櫚獎給本屆得主梅莉史翠普。(路透)
梅莉史翠普(中)親吻坎城評審團主席葛莉塔潔薇(右)，一旁的茱麗葉畢諾許也向她表白...
梅莉史翠普(中)親吻坎城評審團主席葛莉塔潔薇(右)，一旁的茱麗葉畢諾許也向她表白。(路透)

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