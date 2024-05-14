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銀幕男神也愛修修臉 「肯尼」萊恩葛斯林臉膨 小班疑拉皮

記者蘇詠智／綜合報導
萊恩葛斯林外表略有變化，被懷疑可能動了醫美手術。(路透資料照片)
萊恩葛斯林外表略有變化，被懷疑可能動了醫美手術。(路透資料照片)

近日愈來愈多銀幕男神們被懷疑有「修修臉」，除已經登上八卦雜誌封面標題的湯姆克魯斯（Tom Cruise外），連才43歲、在「Barbie芭比」扮演肯尼的萊恩葛斯林（Ryan Gosling），都成了下一個被嚴格檢視的目標。專門報導名流八卦的「國家詢問報」，指他的臉上充滿打肉毒或是填充物的痕跡，粉絲也求他不要把臉弄得愈來愈不自然。

「國家詢問報」拿萊恩年輕時和現在的模樣一比，稱他臉部明顯膨大、皮膚變得更緊，更引述不具名消息人士的說法，指他是受到今年50歲的太座伊娃曼德絲（Eva Mendes）影響，伊娃本身就是醫美的愛好者，常大讚手術後的效果，加上萊恩身處競爭激烈的好萊塢，一堆男女同業都常在做這些事，自然不會特別覺得有什麼問題，不過他沒承認有在臉上動手腳。

班艾佛列克被網友懷疑去拉皮。（路透資料照片）
班艾佛列克被網友懷疑去拉皮。（路透資料照片）

班艾佛列克（Ben Affleck）近日在Netflix「湯姆布萊迪：爆笑公審」（The Roast of Tom Brady）節目中出現，網友懷疑他可能因為拉皮的關係，看起來像是一整天都在生氣。昔日的少女殺手柴克艾福隆（Zac Efron），從青春花美男變成中年大叔，但下巴形狀都不太一樣了，他解釋是因為某天不慎在家裡滑倒，下巴剛好撞到噴泉的花崗岩，後來動了手術治療。儘管如此，關於他整形的傳言還是沒停過。

被認為整形效果突出的男星，莫過於和湯姆克魯斯同樣年逾花甲的布萊德彼特Brad Pitt，疫情前他還會露出斑白的鬍子與頭髮，現在不只該烏黑亮麗的都烏黑亮麗，雙頰緊實還有紅潤光彩，他不可能突然「逆生長」，那就只能是技術高明的醫師傑作。

柴克艾福隆看起來和年輕時明顯不太一樣。（路透資料照片）
柴克艾福隆看起來和年輕時明顯不太一樣。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 芭比 疫情

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