克里斯潘恩試鏡時皮膚差、滿臉痘被打槍：人生最痛時刻

克里斯潘恩是好萊塢一線紅星，擁有不少影迷。（歐新社資料照片）

今日功成名就的大牌，往往都經過無數的挫折，並非人人都有「一步登天」的好運。以「星際爭霸戰」（Star Trek）、「神力女超人」（Wonder Woman）系列受到不少女性喜愛的帥氣男星克里斯潘恩（Chris Pine），被揭露曾經去試鏡爭取演出青春影集「玩酷世代」（The O.C.）的男主角雷恩，結果因為皮膚太差、有痘痘，被選角指導派屈克羅許打槍，派屈克多年後回顧此事，還說道：「我自己青少年時期也是長很多痘痘、皮膚不好，所以看到這情況格外感到難過。」

「玩酷世代」播出後成了最受美國觀眾喜愛的王牌偶像劇，在歐美青春劇中被公認是經典。克里斯潘恩無緣在劇中亮相，卻也稍後獲選成為「麻雀變公主2」（The Princess Diaries 2: Royal Engagement）的男主角，能夠和安海瑟薇（Anne Hathaway）大演對手戲，逐漸成為好萊塢 的一線大牌。但問他試鏡「玩酷世代」的經歷，他仍然有陰影：「這是我的人生故事。那傢伙（派屈克）明明可以不用講出來，他有這個特權呀。」