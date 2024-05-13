「猩球崛起：王國誕生」全球熱賣 導演曝身歷其境秘密

「猩球崛起：王國誕生」首周票房亮眼。(20世紀影業提供)

賣座大片「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）自上映以來票房亮眼，首周便在全球締造美金1.31億，北美也創下5650萬美金的好成績，是系列作第2高，僅次於2014年「猩球崛起：黎明的進擊」，台灣方面，則以首週5天以破台幣3700萬的成績登上全台新片及票房冠軍，該片是新版三部曲的第一部，後續兩部也有望開拍。

「猩球崛起：王國誕生」讓系列影迷等待7年才推出續作，導演威斯柏更與威塔工作室合作，打造出成千上百隻栩栩如生的猩猩對戰的精采場面，電影擁有與前作完全不同的格局和視野，故事是從曾統治猩猩王國的凱撒死後三百年開始講起，這個世界擁有更原始的景觀、廣闊的森林，而且每隻猩猩、金剛和狒狒都可以用語言溝通。曾經統領猿猴的英雄凱撒已經成了歷史傳奇，餘下來的人猿依舊稱霸世界，且人類自戰爭之後，反而成了底層動物。而男主角諾亞就是他在遵循的傳統和規則下生活，不過當殘暴的猿族首領承繼著凱撒之名行暴君之實，諾亞開始懷疑他所了解的過去，並迫使他做出關於猿人和人類存亡的關鍵決定。

導演威斯柏在接下重啟「猩球」任務時，就立下了心願：「我想回到那個鬱鬱蔥蔥、美麗的世界，那裡藏著我們生存的遺跡，雖然我們無法到達像「阿凡達」那麼遠的地方，但我還是想去參觀、探索這個世界！」為了拍攝「猩球崛起：王國誕生」，也為了打造他心中的夢想園地，導演帶著大隊人馬前往澳洲 新南威爾斯州和迪士尼 影城拍攝。