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掌摑事件落幕？威爾史密斯傳與克里斯和解

記者蘇詠智╱綜合報導
奧斯卡頒獎掌摑轟動全球，好友稱威爾史密斯(右)與克里斯洛克已私下和解。(路透資料照片)
奧斯卡頒獎掌摑轟動全球，好友稱威爾史密斯(右)與克里斯洛克已私下和解。(路透資料照片)

兩年多前轟動全球的「奧斯卡頒獎掌摑事件」，兩位當事人威爾史密斯(Will Smith)與克里斯洛克(Chris Rock)已經私下和解？當年克里斯堅持要開威爾妻子潔妲蘋姬(Jada Pinkett-Smith)理平頭的玩笑，威爾在台下先是示意克里斯不要再講，克里斯毫不理會，眼看潔妲蘋姬已經露出不以為然的表情，威爾在全球觀眾眼前走上舞台掌摑克里斯，讓各方為之驚訝。

事後威爾雖然榮登奧斯卡影帝寶座，卻被處罰10年內不准出席美國影藝學院舉行的任何活動，他也退出影藝學院，形象、事業也出現危機。克里斯則始終不肯在訪問中回應和威爾如何解決，只是一而再再而三地在個人脫口秀演出中拿這事來修理威爾，事情就這樣過了兩年多，沒人知道他們是否了結這場風波？

最近威爾史密斯和克里斯洛克共同的好友「藝人塞德里克」(Cedric the Entertainer)塞德里克凱爾斯(Cedric Kyles)表示，兩人已經私下達成和解了，因為他們都知道在這事上彼此都有越線情況，趕快將這事結束對雙方都好。

塞德里克認為外界都只看到威爾掌摑克里斯，不知道為什麼會導致這種結果，其實很多事情是積怨多年造成，在他的眼中，掌摑比出拳揮打更具有針對個人洩憤的用意，顯然在暗示克里斯真的故意戳到威爾的痛處，令威爾忍無可忍。

今年夏天威爾會推出個人代表系列新續集「絕地戰警：生死與共」(Bad Boys：Ride or Die)，被視為重回Ａ級天王寶座的最後一搏，塞德里克對他翻身有信心。至於毒舌又口無遮攔的克里斯承不承認已和威爾和解？各方都在等著瞧。

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威爾史密斯 奧斯卡 影藝學院

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