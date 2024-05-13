捧出影帝、巨導 B級片之父羅傑柯曼 98歲逝世

捧出一堆巨導的美國B級片之父羅傑柯曼，98歲去世。(路透)

美國「B級片之父」羅傑柯曼(Roger Corman)9日於加州 聖塔莫尼卡家中去世，享耆壽98歲。在好萊塢有傳奇地位的他，雖非公認的藝術大師或是得獎名導，卻曾經以自己的電影公司先後拉拔了初出茅廬的傑克尼柯遜(Jack Nicholson)、勞勃狄尼洛(Robert De Niro)等未來影帝，以及法蘭西斯柯波拉(Francis Coppola)、馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)、詹姆斯卡麥隆(James Cameron)等重量級巨導，2009年曾獲頒奧斯卡 特別獎一座。

羅傑柯曼出生在底特律，少年時期全家搬到電影業的重鎮洛杉磯居住，自此著迷於這種藝術形式，雖然念的是工程，卻大半生都選擇拍電影。他信奉快節奏、高娛樂性，就算要加入情色、暴力等「難登大雅之堂」的賣點，也不覺得不妥。

有趣的是，後來好幾位金獎名導，都是在他的電影公司旗下快速學習到拍攝娛樂影片的技巧，有如最好的「在職訓練班」，柯波拉和史柯西斯最初執導的電影都是羅傑柯曼給他們機會。詹姆斯卡麥隆則是從他製作的「天河地獄門」(Galaxy of Terror)裡擔任美術設計，練就出往後打造一堆外星怪物的本事。

他早年拍攝的黑白恐怖片「恐怖小店」(Little Shop of Horrors)，描述外星怪物以植物的模樣來到地球，被花店裡被欺負的店員誤以為是奇珍，最後竟演變成吞噬眾人的驚悚結果，傑克尼柯遜在片中還是小配角，多年後片子被改編為歌舞劇、重拍成「異形奇花」(Little Shop of Horrors)，傑克此時已經是拿過不只一座小金人的重量級影帝。

羅傑也曾經相中漫威漫畫的商業性，拍了B級版「驚奇4超人」(Fantastic Four)，但因製作太粗疏，從未正式發行，多年來只以非正版影音產品形式地下流通，成為傳奇逸品。