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珍妮佛巡演售票慘 被轟自我包裝

記者蘇詠智╱綜合報導
珍妮佛洛佩茲出席活動大秀性感，仍然救不了巡演票房。(路透資料照片)
珍妮佛洛佩茲出席活動大秀性感，仍然救不了巡演票房。(路透資料照片)

性感拉丁女王珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)被傳即將展開的巡迴演出票房太不如預期，主辦單位在計畫趕快取消，免得傷害更大。但她的人員否認有此事，強調某些場次門票賣得很好，她迫不及待想上台表演。

珍妮佛洛佩茲近日在號稱「時尚界奧斯卡」的紐約大都會藝術博物館慈善晚宴穿上性感的鏤空透視禮服出席，但身旁已經不見另一半班艾佛列克(Ben Affleck)的身影，原來班在忙著拍「會計師2」(The Accountant 2)，會有一段時間不能陪著她。

歐美八卦小報報導，他簡直像窒息好一陣子的人呼吸到自由空氣那麼開心。珍妮佛向來是個控制狂，把班嚴格管制到只能聽她擺布，可是兩人又都是獅子座，隨便吵吵就動怒，過了新婚蜜月期後，裂縫不斷擴大。

而熱中工作的珍妮佛，自己砸了快2000萬美元做新專輯，還搭配出了紀錄電影在亞馬遜Prime Video上架，評論卻不如她預期，出師不利，連帶最新巡演買氣低迷不振。八卦刊物落井下石：「她只能怪自己，她總是把自己包裝得像在完美世界裡，可是觀眾知道她的控制狂本性，覺得她太假，根本不想要，她還是堅持不出來看看真實的世界是什麼樣子。」

珍妮佛洛佩茲 大都會 班艾佛列克

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