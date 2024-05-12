「猩球崛起4」致敬1968年「浩劫餘生」劇情巧撞新冠疫情

「猩球崛起：王國誕生」再度運用高科技特效，展現眾多猩猩對決的大型戰爭戲。(圖／20世紀影業提供)

威斯柏(Wes Ball)接任執導賣座科幻片系列最新章「猩球崛起：王國誕生（Kingdom of the Planet of the Apes）」，再度探索自從世界末日之後，人類如何與高智商的猩猩種族相互共存，日前接受本報系聯合報專訪，威斯柏聽聞台灣的高雄旗山有許多聰明的猴子會四處亂竄、惡作劇，立刻大笑表示「我很想去，也許有一天我會去你們那邊，看看下一集可以怎麼拍」。

威斯柏雖僅44歲，但他從小就是「猩球崛起」這系列的大粉絲，「我記得很小的時候，我們全家去海灘度假，露天電影院 正在播放系列作首集，1968年的『浩劫餘生』(Planet of the Apes)，我立刻就被迷住了」，當他看到在未來世界中，充滿著眾多高智商的猩猩，人類卻已經近乎滅絕，這樣的畫面讓他印象深刻，「這個設定真的非常大膽，我非常喜歡」。

導演威斯柏從小就是「猩球崛起」系列粉絲。(圖／20世紀影業提供)

「猩球崛起：王國誕生」再度運用高科技特效，展現眾多猩猩對決的大型戰爭戲。(圖／20世紀影業提供)

值得一提的是，系列作導演麥特里弗斯(Matt Reeves)以及「凱撒」安迪瑟金斯(Andrew Serkis)都是這一集的顧問，威斯柏非常感謝他們協助，「我有先將劇本給他們看，直到他們豎起大拇指我才敢真正開拍」，並說有詢問他們非常多關於特效、動態捕捉的技巧，「安迪透過動作捕捉，完美呈現『凱撒』這位英明睿智的猩猩首領，只可惜他這次只是顧問，沒機會與他真正合作，不然一定能夠學到更多」。

如果「猩球崛起」三部曲被認為是猩猩一族的石器時代，威斯柏認為這一集便已進入青銅時代，「猩猩還沒演化成『浩劫餘生』的高智商生物，牠們仍在學習，而當牠們遇到本以為滅絕、智力較為低下的人類，不同猩猩種族之間的衝突、對立，便是我們這一集的重點」。

然則「猩球崛起」系列曾講述人類是因為致命傳染病才會滅絕，恰巧這幾年全球也遭受新冠肺炎 肆虐之苦，威斯柏則苦笑說「其實我們很早就計畫要拍，不是要故意讓影迷等7年，但受到疫情 影響，我們只能都是透過ZOOM來開會交流，再加上電影雖然有很多猩猩特效，但是高山、海洋等背景都希望實景拍攝，所以才耗費更多時間完成」。

「猩球崛起：王國誕生」延續前一集故事，人類因為傳染病幾乎滅絕，讓地球幾乎被高智商的猩猩一族統治。(圖／20世紀影業提供)

如今新冠肺炎已經正式趨緩，讓威斯柏也感性表示「我們就像電影裡倖存的人類一樣，更要珍惜當下的生活，我想這一部電影會帶給大家更深層的思考」，但他也強調這次絕對與前幾集一樣，有緊張刺激的戰爭動作場面，觀眾們絕對可以再次看到成千上百隻猩猩穿梭各種險境，擊退強敵的精采打鬥，「很抱歉讓大家等那麼久，但絕不會讓大家失望」。