「猩球崛起4」致敬1968年「浩劫餘生」劇情巧撞新冠疫情

「猩球崛起:王國誕生」再度運用高科技特效,展現眾多猩猩對決的大型戰爭戲。(圖/20世紀影業提供)

威斯柏(Wes Ball)接任執導賣座科幻片系列最新章「猩球崛起:王國誕生(Kingdom of the Planet of the Apes)」,再度探索自從世界末日之後,人類如何與高智商的猩猩種族相互共存,日前接受本報系聯合報專訪,威斯柏聽聞台灣的高雄旗山有許多聰明的猴子會四處亂竄、惡作劇,立刻大笑表示「我很想去,也許有一天我會去你們那邊,看看下一集可以怎麼拍」。

威斯柏雖僅44歲,但他從小就是「猩球崛起」這系列的大粉絲,「我記得很小的時候,我們全家去海灘度假,露天電影院 正在播放系列作首集,1968年的『浩劫餘生』(Planet of the Apes),我立刻就被迷住了」,當他看到在未來世界中,充滿著眾多高智商的猩猩,人類卻已經近乎滅絕,這樣的畫面讓他印象深刻,「這個設定真的非常大膽,我非常喜歡」。

導演威斯柏從小就是「猩球崛起」系列粉絲。(圖/20世紀影業提供)

「猩球崛起:王國誕生」再度運用高科技特效,展現眾多猩猩對決的大型戰爭戲。(圖/20世紀影業提供)

值得一提的是,系列作導演麥特里弗斯(Matt Reeves)以及「凱撒」安迪瑟金斯(Andrew Serkis)都是這一集的顧問,威斯柏非常感謝他們協助,「我有先將劇本給他們看,直到他們豎起大拇指我才敢真正開拍」,並說有詢問他們非常多關於特效、動態捕捉的技巧,「安迪透過動作捕捉,完美呈現『凱撒』這位英明睿智的猩猩首領,只可惜他這次只是顧問,沒機會與他真正合作,不然一定能夠學到更多」。

如果「猩球崛起」三部曲被認為是猩猩一族的石器時代,威斯柏認為這一集便已進入青銅時代,「猩猩還沒演化成『浩劫餘生』的高智商生物,牠們仍在學習,而當牠們遇到本以為滅絕、智力較為低下的人類,不同猩猩種族之間的衝突、對立,便是我們這一集的重點」。

然則「猩球崛起」系列曾講述人類是因為致命傳染病才會滅絕,恰巧這幾年全球也遭受新冠肺炎 肆虐之苦,威斯柏則苦笑說「其實我們很早就計畫要拍,不是要故意讓影迷等7年,但受到疫情 影響,我們只能都是透過ZOOM來開會交流,再加上電影雖然有很多猩猩特效,但是高山、海洋等背景都希望實景拍攝,所以才耗費更多時間完成」。

「猩球崛起:王國誕生」延續前一集故事,人類因為傳染病幾乎滅絕,讓地球幾乎被高智商的猩猩一族統治。(圖/20世紀影業提供)

如今新冠肺炎已經正式趨緩,讓威斯柏也感性表示「我們就像電影裡倖存的人類一樣,更要珍惜當下的生活,我想這一部電影會帶給大家更深層的思考」,但他也強調這次絕對與前幾集一樣,有緊張刺激的戰爭動作場面,觀眾們絕對可以再次看到成千上百隻猩猩穿梭各種險境,擊退強敵的精采打鬥,「很抱歉讓大家等那麼久,但絕不會讓大家失望」。