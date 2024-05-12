「非裔茱麗葉」惹議 湯姆霍蘭德舞台劇試演場取消

湯姆霍蘭德主演的最新舞台劇「羅密歐與茱麗葉」，風波不斷。（路透資料照片）

主演索尼與漫威合作「蜘蛛人」(Spider-Man)系列大受歡迎的湯姆霍蘭德(Tom Holland)，近來在老家倫敦領銜主演最新版「羅密歐與茱麗葉」（Romeo and Juliet）舞台劇 ，之前由於茱麗葉是非裔 女星法蘭西絲卡艾美伍達瑞佛斯（Francesca Amewudah-Rivers）扮演，引發不少爭議，導演傑米洛伊(Jamie Lloyd)一度還發聲明罵反對者都是種族歧視 ，不過票房頗為熱烈，好幾場都告客滿，但近日原本要上演的「試演場」，卻突然因為「技術問題」臨時取消。

倫敦最新「羅密歐與茱麗葉」舞台劇，選角挑戰觀眾過往對於主角形象的既定印象，其實非裔茱麗葉早在法蘭西絲卡艾美伍達瑞佛斯之前就曾出現過，10年前奧蘭多布魯(Orlando Bloom)在百老匯演出的舞台劇版本，茱麗葉也是非裔女星飾演，然而當湯姆霍蘭德和法蘭西絲卡的海報形象照一出爐，各方對於前衛的感覺似乎頗不能接受，有人更點破：「膚色不是問題，顏值才是。」招來力挺法蘭西絲卡的網友反嗆：「導演覺得她適合、她就一定有自己的長處，只看外表的人太膚淺。」所有爭議，反倒把這齣戲的知名度愈吵愈高，加上湯姆霍蘭德的龐大號召力，讓票房開出不錯的成績。

湯姆霍蘭德（右）與法蘭西絲卡艾美伍達瑞佛斯演出舞台劇「羅密歐與茱麗葉」，引發不少爭議。(取材自Instagram)

想不到麻煩還沒在這裡結束，「羅密歐與茱麗葉」試演場因故取消，主辦單位宣布：「由於製作上的技術層面需要更多時間準備，『羅密歐與茱麗葉』於2024年5月11日的表演無法依照原定計畫舉行。」已購票者雖然可以再換其他場次的票券，可是票房好造成空位有限，整場觀眾不可能全數都有其他場次的位子能換，除非再行加演。他們也承認，如果下周場次又出狀況，甚至鬧到也要取消的話，絕對會是大家的惡夢。