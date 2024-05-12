威爾史密斯「掌摑事件」後拚復出 傳與克里斯洛克已私下和解

威爾史密斯（右）與克里斯洛克的共同友人稱他們已就掌摑事件私下達成和解。（路透資料照片）

兩年多前轟動全球的「奧斯卡 頒獎掌摑事件」，兩位當事人威爾史密斯 (Will Smith)與克里斯洛克(Chris Rock)，已經私下和解、各自要迎向新的人生？當年克里斯堅持要開威爾妻子潔妲蘋姬(Jada Pinkett-Smith)理平頭的玩笑，而不管潔妲蘋姬是因為生病落髮才把頭髮剪短，威爾在台下先是示意克里斯不要再講，克里斯毫不理會，眼看潔妲蘋姬已經露出不以為然的表情，威爾在全球觀眾眼前走上舞台掌摑克里斯，讓各方為之驚訝。

事後威爾雖然榮登奧斯卡影帝寶座，卻被處罰10年內不准出席主辦單位美國影藝學院 舉行的任何活動，他也退出影藝學院，形象跌谷底、事業也出現危機。克里斯則始終不肯在訪問中回應和威爾如何解決，只是一而再再而三的在個人脫口秀演出中拿這事來修理威爾，事情就這樣過了兩年多，都沒有人知道他們是否了結這場風波？

最近威爾史密斯和克里斯洛克共同的好友「藝人塞德里克」(Cedric the Entertainer)塞德里克凱爾斯(Cedric Kyles)表示他們已經私下達成和平協議，把這件事情解決了，兩人都知道在這事上面，彼此都有越線的情況，讓不愉快變得很針對，趕快將這事結束也是對雙方都好。

威爾史密斯今夏有大片推出，力求重振雄風。（路透資料照片）

塞德里克認為外界都只看到威爾掌摑克里斯，不知道為什麼會導致這種結果，其實很多事情是積怨多年造成，在他的眼中，掌摑比出拳揮打更具有針對個人洩憤的用意，顯然在暗示克里斯真的故意戳到威爾的痛處，令威爾忍無可忍。

今年夏天威爾會推出個人代表系列新續集「絕地戰警：生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)，被視為重回A級天王寶座的最後一搏，塞德里克對他成功翻身有信心。而毒舌又口無遮攔的克里斯，承不承認已和威爾和解？各方都在等著瞧。