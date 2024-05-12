我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

威爾史密斯「掌摑事件」後拚復出 傳與克里斯洛克已私下和解

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯（右）與克里斯洛克的共同友人稱他們已就掌摑事件私下達成和解。（路透資料照片）
威爾史密斯（右）與克里斯洛克的共同友人稱他們已就掌摑事件私下達成和解。（路透資料照片）

兩年多前轟動全球的「奧斯卡頒獎掌摑事件」，兩位當事人威爾史密斯(Will Smith)與克里斯洛克(Chris Rock)，已經私下和解、各自要迎向新的人生？當年克里斯堅持要開威爾妻子潔妲蘋姬(Jada Pinkett-Smith)理平頭的玩笑，而不管潔妲蘋姬是因為生病落髮才把頭髮剪短，威爾在台下先是示意克里斯不要再講，克里斯毫不理會，眼看潔妲蘋姬已經露出不以為然的表情，威爾在全球觀眾眼前走上舞台掌摑克里斯，讓各方為之驚訝。

事後威爾雖然榮登奧斯卡影帝寶座，卻被處罰10年內不准出席主辦單位美國影藝學院舉行的任何活動，他也退出影藝學院，形象跌谷底、事業也出現危機。克里斯則始終不肯在訪問中回應和威爾如何解決，只是一而再再而三的在個人脫口秀演出中拿這事來修理威爾，事情就這樣過了兩年多，都沒有人知道他們是否了結這場風波？

最近威爾史密斯和克里斯洛克共同的好友「藝人塞德里克」(Cedric the Entertainer)塞德里克凱爾斯(Cedric Kyles)表示他們已經私下達成和平協議，把這件事情解決了，兩人都知道在這事上面，彼此都有越線的情況，讓不愉快變得很針對，趕快將這事結束也是對雙方都好。

威爾史密斯今夏有大片推出，力求重振雄風。（路透資料照片）
威爾史密斯今夏有大片推出，力求重振雄風。（路透資料照片）

塞德里克認為外界都只看到威爾掌摑克里斯，不知道為什麼會導致這種結果，其實很多事情是積怨多年造成，在他的眼中，掌摑比出拳揮打更具有針對個人洩憤的用意，顯然在暗示克里斯真的故意戳到威爾的痛處，令威爾忍無可忍。

今年夏天威爾會推出個人代表系列新續集「絕地戰警：生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)，被視為重回A級天王寶座的最後一搏，塞德里克對他成功翻身有信心。而毒舌又口無遮攔的克里斯，承不承認已和威爾和解？各方都在等著瞧。

威爾史密斯 奧斯卡 影藝學院

上一則

王菲動態惹關注 送男星花籃上熱搜

延伸閱讀

柏克萊加大畢典 遭親巴抗議者擾亂

柏克萊加大畢典 遭親巴抗議者擾亂
「多自願幫老闆代班」 沃爾瑪卸貨工變CEO

「多自願幫老闆代班」 沃爾瑪卸貨工變CEO
從缷貨工做起 他成沃爾瑪最年輕執行長的秘密是…

從缷貨工做起 他成沃爾瑪最年輕執行長的秘密是…
威爾史密斯翻身有望？「絕地戰警4」擠進最期待大片榜

威爾史密斯翻身有望？「絕地戰警4」擠進最期待大片榜

熱門新聞

宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他