觀影說劇／「猩球4」飆罵髒話 美女主角坦言好玩

「猩球崛起:王國誕生」透過最新視覺特效,打造眾多栩栩如生的高智能猩猩。(圖/迪士尼提供)

史詩新篇章「猩球崛起4:王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes)找來新生代演員歐文提格(Owen Teague)、芙蕾雅艾倫(Freya Allan)演出,歐文提格透過動態捕捉特效化身猩猩「諾亞」,與芙蕾雅扮演的人類女主角梅伊有許多互動,芙蕾雅被問印象最深刻的部分,竟突然罵髒話「雪特」,隨後幽默表示這是電影台詞。

芙蕾雅在片中無意間介入兩大猩猩種族之間的衝突,要協助幾乎滅族的「諾亞」推翻另一種族的猩猩暴君,芙蕾雅說看劇本時有段戲是她教導「諾亞」罵人類的髒話,沒想到實際拍攝時,這段戲一直逗得歐文哈哈大笑,NG了好幾次才拍成。

歐文則說自己性格較為內斂,有段被其他猩猩脅迫攻擊的戲,因演不出導演預期的效果,導演因此親下場露出猙獰表情,手持長矛指著歐文,「他當時激動大喊,好像真的要攻擊我,這幫我做出最真實的反應,最後這顆鏡頭也留在電影裡了」。

提到化身猩猩,歐文坦言最困難的是模擬聲音,「我一直在思考怎樣才是『諾亞』的聲音,但我有先聽過安迪瑟金斯如何詮釋前一代主角『凱撒』,他也給我很多建議,無論是運用呼吸、說話斷句的節奏,試圖一起模擬,如果猩猩剛學會說人類的語言,他們會怎麼說話」。

芙蕾雅提到自己扮演的梅伊一開始非常神祕,讓她一度困惑該怎麼演,「後來導演告訴我,就要表現出一個假裝『野蠻人』的感覺,最後的成果讓大家都很滿意」。