我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

觀影說劇／「猩球4」飆罵髒話 美女主角坦言好玩

記者陳建嘉╱綜合報導
「猩球崛起：王國誕生」透過最新視覺特效，打造眾多栩栩如生的高智能猩猩。(圖／迪士尼提供)
「猩球崛起：王國誕生」透過最新視覺特效，打造眾多栩栩如生的高智能猩猩。(圖／迪士尼提供)

史詩新篇章「猩球崛起4：王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes)找來新生代演員歐文提格(Owen Teague)、芙蕾雅艾倫(Freya Allan)演出，歐文提格透過動態捕捉特效化身猩猩「諾亞」，與芙蕾雅扮演的人類女主角梅伊有許多互動，芙蕾雅被問印象最深刻的部分，竟突然罵髒話「雪特」，隨後幽默表示這是電影台詞。

芙蕾雅在片中無意間介入兩大猩猩種族之間的衝突，要協助幾乎滅族的「諾亞」推翻另一種族的猩猩暴君，芙蕾雅說看劇本時有段戲是她教導「諾亞」罵人類的髒話，沒想到實際拍攝時，這段戲一直逗得歐文哈哈大笑，NG了好幾次才拍成。

歐文則說自己性格較為內斂，有段被其他猩猩脅迫攻擊的戲，因演不出導演預期的效果，導演因此親下場露出猙獰表情，手持長矛指著歐文，「他當時激動大喊，好像真的要攻擊我，這幫我做出最真實的反應，最後這顆鏡頭也留在電影裡了」。

提到化身猩猩，歐文坦言最困難的是模擬聲音，「我一直在思考怎樣才是『諾亞』的聲音，但我有先聽過安迪瑟金斯如何詮釋前一代主角『凱撒』，他也給我很多建議，無論是運用呼吸、說話斷句的節奏，試圖一起模擬，如果猩猩剛學會說人類的語言，他們會怎麼說話」。

芙蕾雅提到自己扮演的梅伊一開始非常神祕，讓她一度困惑該怎麼演，「後來導演告訴我，就要表現出一個假裝『野蠻人』的感覺，最後的成果讓大家都很滿意」。

上一則

郭品超20年凍齡不老 為愛下跪斷手筋

下一則

文章39年前領獎 葉蒨文美照出土

延伸閱讀

開年最佳港片 「九龍城寨之圍城」憑什麼？

開年最佳港片 「九龍城寨之圍城」憑什麼？
撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡
研究：AI已學會說謊 人類最慘恐遭奪權或滅絕

研究：AI已學會說謊 人類最慘恐遭奪權或滅絕
「視障歌王」蕭煌奇化身計程車司機 「無照駕駛」上路

「視障歌王」蕭煌奇化身計程車司機 「無照駕駛」上路

熱門新聞

宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他