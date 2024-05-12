星二代基因複製爸媽？ 妮可、派楚子女都是高人

凱斯厄本(左起)、桑黛厄本、費絲厄本、賽貝拉霍利與妮可基嫚一起走紅毯。(路透資料照片)

耀眼巨星的下一代，長大後模樣與紅星爸媽相不相像，是世人永遠感興趣的話題。早先妮可基嫚(Nicole Kidman)接受美國電影學會頒發終身成就獎，把兩個女兒首度帶出來走星光大道 ，引起討論。而潔西卡艾芭(Jessica Alba)過43歲生日發布全家合照，外界最關注也是她兩個進入青春期的女兒。

葛妮絲派楚(左起)、歐普拉、蘋果、摩西合照，形成有趣的畫面。(取材自Instagram)

過往妮可和老公凱斯厄本(Keith Urban)並不刻意讓女兒們拋頭露面，桑黛(Sunday Rose Kidman Urban)與費絲(Faith Magaret Kidman Urban)由於有媽媽的基因，小小年紀已相當高䠷，目前她們分別是15歲和13歲，姊姊已經跟爸爸凱斯差不多高，妹妹也只比爸爸矮半個頭。

另一位也是高頭大馬的影后葛妮絲派楚(Gwyneth Paltrow)，女兒蘋果(Apple Martin)和兒子摩西(Moses Martin)也都高䠷，3人站在一起都比號稱169公分的媒體女王歐普拉 (Oprah Winfrey)要高。

布魯克雪德絲(左起)和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。(取材自Instagram)

性感的巧克力美人潔西卡艾芭，成功轉型為企業家，演戲像副業，她雖然已43歲，看來仍甜美俏麗，與分別是15歲和12歲的兩個女兒歐娜(Honor)、海雯(Haven)似姊妹多過母女，而歐娜與海雯長得雖然也清純、可愛，和媽媽相較還是有一些差距。

「漂亮寶貝」布魯克雪德絲(Brooke Shields)的兩個女兒蘿雯(Rowan)、葛莉兒(Grier )，都長得高，可是在臉蛋精緻程度上，妹妹葛莉兒比較有媽媽年輕時的嬌美，也才剛過18歲生日，未來發展備受關注。