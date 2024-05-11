我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

「馴鹿寶貝」全球熱播 疑跟蹤狂本尊現身 怒嗆要告Netflix

中央社／倫敦10日綜合外電報導
Netflix影集「馴鹿寶貝」在全球熱播，片中的女主角原型也被網友找出真實身分，引起她的不滿，揚言提告Netflix。圖為「馴鹿寶貝」劇照。(取材自IMDb)
Netflix影集「馴鹿寶貝」在全球熱播，片中的女主角原型也被網友找出真實身分，引起她的不滿，揚言提告Netflix。圖為「馴鹿寶貝」劇照。(取材自IMDb)

Netflix影集「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer）改編自喜劇演員理查蓋德（Richard Gadd）親身經歷的跟蹤與騷擾事件，引發全球熱議與關注，一名自稱是片中跟騷犯原型的女子受訪稱遭「誹謗」，大部分情節為「虛構」。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News），理查蓋德在自編自演的「馴鹿寶貝」中扮演酒保唐尼（Donny），被酒吧顧客瑪莎（Martha）騷擾和跟蹤。儘管理查蓋德說這個故事是根據他的親身經歷改編，但他之前曾指出，瑪莎這個角色已改動到看不出原型。

但在影集爆紅後，許多網友開始猜測瑪莎的真實身分。討論程度之激烈，以至於到了4月底，理查蓋德在Instagram發限動要求大家停止未經證實的猜測。

英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）9日在YouTube上傳58歲的哈維（Fiona Harvey）接受採訪的影片，她表示，在網友開始在網上騷擾她後，她「被迫」出面現身說法。

影音來源：Piers Morgan Uncensored

哈維說，這部影集已經滿滿占據她的生活。她說：「我覺得（影集）很猥瑣、很可怕，仇視女性。網路上的一些死亡威脅真的很可怕，有人會打電話給我。」

哈維表示，Netflix和理查蓋德都沒有為了這部影集聯絡她，還說她自己沒有看過這齣戲。她說，她「絕對」打算對理查蓋德和Netflix採取法律行動。

理查蓋德的發言人和Netflix昨天都沒有立即回應置評請求。

「馴鹿寶貝」改編自理查蓋德2019年8月在蘇格蘭愛丁堡國際藝穗節（Edinburgh Fringe Festival）表演的獨角戲，他在網站上描述這齣獨角戲為「令人毛骨悚然的個人故事，探索痴迷、妄想和偶然相遇的後果」。

理查蓋德先前曾告訴男性時尚風格月刊GQ，這部影集「竭盡全力將她（他的跟蹤者）偽裝成我認為連她都認不出自己的程度」。

哈維在採訪中對影集中描述的幾起事件和細節提出異議。她說她是在倫敦一家酒吧吃飯時認識理查蓋德的，還說與劇中不同的是，理查蓋德從來沒有請她喝過茶。

她也說，她從來沒有發現理查蓋德從窗戶偷窺她，也沒有打斷他的喜劇表演或攻擊他的女朋友。哈維也表示，她不知道他住哪裡，也從未去過他家，也沒有聯絡過他的父母。

哈維說：「這完全是虛構的。對我造成非常嚴重的誹謗，對我的職業生涯造成很大的傷害…我不是跟蹤狂。我沒有坐過牢，這完全是無稽之談。」

美國國家廣播公司新聞網記者未能聯繫到哈維取得置評。皮爾斯摩根的發言人沒有立即回應置評請求。

Netflix YouTube

上一則

「歌手2024」楊丞琳飆高音挑戰直播 結果出爐倒數第2名

延伸閱讀

周星馳要組「六月天」 合體阿信被一句話感動

周星馳要組「六月天」 合體阿信被一句話感動
李政宰進軍星際大戰化身「侍者」 契機是魷魚遊戲

李政宰進軍星際大戰化身「侍者」 契機是魷魚遊戲
五月天香港演唱會找初心 回憶25年前巧遇劉德華

五月天香港演唱會找初心 回憶25年前巧遇劉德華
史詩級災難來襲 「龍捲風暴」翻新篇

史詩級災難來襲 「龍捲風暴」翻新篇

熱門新聞

余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00
鄧超自爆被老婆孫儷趕出家門，讓不少網友好奇。(取材自微博)

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

2024-05-04 21:34

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報