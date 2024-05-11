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小賈斯汀做人成功 舊愛席琳娜放閃較勁

記者蘇詠智／綜合報導
席琳娜(右)與現任男友班尼布蘭柯不時大秀恩愛。（取材自Instagram）
席琳娜(右)與現任男友班尼布蘭柯不時大秀恩愛。（取材自Instagram）

小賈斯汀（Justin Bieber）與星二代嬌妻海莉（Hailey Bieber）結婚快滿六年後，宣告「做人成功」，即將升格當爸媽，超過2000萬網友按讚祝福。沒過多久，和小賈斯汀分合多年的舊愛席琳娜（Selena Gomez）也在社群網站上發布和現任男友班尼布蘭柯（Benny Blanco）十指緊扣特寫黑白照，頗為耐人尋味。

打從14歲起就在全球各地享有高知名度的小賈斯汀，今年剛好30歲，他和海莉結婚後一直被各方關注何時要生兒育女，直到三年前，雙方才表示做好準備，之後幾度被傳有喜都否認，這一次兩人在夏威夷重許婚誓，畫面中海莉的肚子明顯隆起，全球網友看得清清楚楚，他們終於真的要迎來愛的結晶了。

根據專門報導名流八卦的TMZ，有消息人士稱海莉已經進入第三個孕期、懷孕已經超過六個月，很有可能夏末就會生產。她是好萊塢著名的「鮑德溫家四兄弟」小弟史蒂芬的女兒，她和小賈斯汀的孩子會是星三代，小賈斯汀的媽媽佩蒂也對自己將升格為奶奶興奮不已。

倒是席琳娜第一時間的反應很有趣，不但不是恭喜，反而是再發和班尼布蘭柯的恩愛照，乍看之下是在欣喜自己得到的幸福，卻被懷疑有不甘被舊情人比下去的較勁心態。

小賈斯汀(左)看似在拍攝海莉露出的孕肚。（取材自Instagram）
小賈斯汀(左)看似在拍攝海莉露出的孕肚。（取材自Instagram）

社群網站 夏威夷 好萊塢

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