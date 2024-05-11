53歲珍妮佛康納莉凍齡 「每個年紀都美」

53歲珍妮佛康納莉從影滿40年，依舊被封為不老玉女。(歐新社)

53歲「不老玉女 」珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）近期帶來科幻驚悚新作「人生複本」（Dark Matter），與「大亨小傳」（The Great Gatsby）男星喬爾埃哲頓（Joel Edgerton）飾演夫妻，穿越不同多元宇宙，就只為了找回原本的生活，珍妮佛被問到若有平行世界的另一個自己，可能不是演員，「我不知道還會做什麼職業，但我兒子常說我很會推理，也許我會是一個偵探吧」。

「人生複本」改編自同名暢銷小說，故事講述一對平凡夫妻因為被捲入時空旅行、平行世界，導致生活大亂，珍妮佛強調這是一個動人的愛情故事，「這對夫妻因為結婚多年已經失去熱情，但依舊想努力找到對方」。

提到婚姻，她與扮演漫威英雄「幻視」的保羅貝特尼（Paul Bettany）結婚已有21年，共同養育二子一女，迄今感情仍無比甜蜜，每年情人節都會秀恩愛照，「不過我們都已經是爸媽啦，兩個比較大的小孩都離家了，小女兒也要滿13歲，等她長大後，我們可能會去做一些自己想做的事吧」，但她強調如果人生重來，也不會改變現在生活，「我有很美好的職業、家庭關係，對這一切真的非常感激」。

珍妮佛13歲就出道，在「魔王迷宮」（Labyrinth）裡清純美麗模樣走紅，而後更以「美麗境界」（A Beautiful Mind）拿下奧斯卡 最佳女配角，畢竟從小就演戲，她坦言從未想過其他選擇，「我從10歲就開始工作，一開始確實是我媽媽的想法，我從沒計畫想要演戲，有點誤打誤撞」，只是她從影多年仍維持極佳狀態，兩年前甚至還能與湯姆克魯斯 （Tom Cruise）一同主演賣座大片「捍衛戰士2」（Top Gun: Maverick），「其實能夠好好工作，與我丈夫一起照顧小孩，就已經很棒了」。