真田廣之「幕府將軍」這個動作有玄機 暗示有下一季？

真田廣之領軍的新版「幕府將軍」被傳有望再續第2季。(摘自IMDb)

由日本 超級巨星真田廣之自製、自演的古裝大戲「幕府將軍」雖已完結，相關話題卻還在延燒，尤其近來傳出小道消息，稱FX頻道悄悄把「幕府將軍」從角逐迷你影集類的艾美獎 ，要改進軍戲劇類，那就暗示該劇不會只是迷你影集，很有可能會再往下拍，第2季誕生有望。

「幕府將軍」改編自詹姆斯克拉威爾的原著小說，早在1980年就曾被搬上螢幕，曾在當年美國首播時造成全國大轟動，使得老美在全劇播畢後還學劇中人用日語互道早安，打響1980年代席捲美國東洋熱的第一砲，至今仍在美國的娛樂文化史上有一席之地。因此「幕府將軍」事隔多年再次重拍為影集，受到的矚目當然不小，更是FX有史以來最貴的製作之一，而在真田廣之高度參與的情況下，劇中的日本文化呈現和角色塑造，都比1980年代舊版有更深入、複雜的刻畫，因此被拿來和好評經典「冰與火之歌：權力遊戲」或是「繼承之戰」比較，再創下熱烈的收視話題。

各方期待新版「幕府將軍」再續第2季，不過原著的故事已經被拍到所剩不多，要再續除非再去搜集素材或是自行發想，而詹姆斯克拉威爾的小說被認為是將日本史實改編為虛擬人物的故事，也可以直接拿被影射的歷史人物真正的遭遇去發想新一季的內容，目前編劇組合尚未敲定方針。歐美媒體報導，真田廣之簽的約是有再保留做第2季的空間，就等FX把其他重要演員、工作人員的續約障礙一一清除就能夠正式敲定，可以預知扮演白人主角柯斯莫賈維斯應該會再歸隊，而FX高層傳對此態度頗積極，影迷很有可能有機會再看到「幕府將軍」後續的故事。