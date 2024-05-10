李政宰進軍星際大戰化身「侍者」 契機是魷魚遊戲

李政宰（右）在影集「侍者」飾演絕地大師。(Disney+ 提供)

全新星際大戰影集「侍者」，找來李政宰出演絕地武士，也讓他正式進軍好萊塢 。在曝光的幕後訪談中他直呼：「我仍不敢相信我能成為星際大戰的一份子，我還記得小時候第一次在大銀幕上看星際大戰時那份敬畏的心情！」

李政宰在「侍者」中飾演名為「梭爾」的絕地武士，在本該和平的時代，針對一系列的犯罪事件展開調查，並一步步走向「沒有人能逃離真相」的命運及衝擊。而有了他的加盟演出，也讓許多本沒看過星戰系列作品的觀眾對這部驚悚懸疑影集躍躍欲試。

曾打造暗黑喜劇「俄羅斯 娃娃：派對迴旋」、並於「侍者」擔任導演的萊絲麗海德蘭就透露，「我在撰寫梭爾大師這個角色時，適逢「魷魚遊戲 」推出，我心想『就是他了！』」她對於李政宰能駕輕就熟的完美演繹不同情緒與情境感到相當驚訝，大讚能將演技磨練的如此爐火純青的演員根本屈指可數。

而劇中刺激緊張的武打戲更是影集中備受期待的亮點之一，身經百戰的李政宰透露，雖然過去曾為了拍戲經歷過許多劍術格鬥訓練，「但我很快發現使用光劍的技巧是完全不同的挑戰！」粉絲們也相當期待李政宰為星戰宇宙帶來的全新火花。

影集「侍者」故事背景設定在「星際大戰首部曲：威脅潛伏」的100年前，一個充滿陰暗秘密與新興黑暗勢力的世界中，一名前絕地學徒與她的絕地大師重聚，調查一系列罪行，但他們面對的勢力比他們預想的更加險惡。「侍者」首兩集將於6月5日於Disney+ 正式上線。