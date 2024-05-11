觀影說劇／「芙莉歐莎」首波社群好評 傳媒大讚：荒地裡傳奇

安雅泰勒喬伊在「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」演出獲好評。(圖／華納兄弟提供)

鬼才導演喬治米勒(George Miller)執導，安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)、「雷神」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)主演新片「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa: A Mad Max Saga)首波社群好評出爐，獲得媒體讚譽：「真的非常、非常棒，以跟『瘋狂麥斯：憤怒道』(Mad Max: Fury Road)截然不同的運作方式，使整部電影更加豐富，同時在荒地中刻出屬於自己的傳奇！」

片中，安雅的演出獲得不少好評，克里斯更被讚「帶來前所未有的精采表演」。喬治米勒操刀兇猛且節奏緊張的史詩旅程，不僅擴展芙莉歐莎和荒地的故事，「也呈現最瘋狂的飛車追逐、最誇張的角色和令人驚嘆的電影美學」，絕對是強大的動作電影。

喬治米勒說：「這是講述一個人從10歲到26歲的故事，更是個長達15-16年的漫長史詩旅程；她一生都在努力踏上回家的路，這是一趟冒險之旅。故事的重點不在於一路上實際發生了什麼事，而是在於主角的靈魂發生了什麼樣的變化。重點是關於她在試圖回家的過程中所發生的事情，以及她最終如何成為芙莉歐莎。」

該片劇情將延續「瘋狂麥斯：憤怒道」中主角「芙莉歐莎」的前傳故事。聚焦在原先由莎莉賽隆（Charlize Theron）所飾演的女指揮官「芙莉歐莎」這個角色，而「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」則由安雅泰勒喬伊出演年輕版的芙莉歐莎。故事發生在地球毀滅的45年之後，年輕的芙莉歐莎被迫離開家園，必須在危險中求生存，並找到回家的路。