法國影后伊莎貝雨蓓 任威尼斯影展評審團主席

法國影后伊莎貝雨蓓獲獎無數。（路透）

法國女星伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert)日前接任2024威尼斯影展評審團主席。自從「黑豹」(Black Panther)露琵塔尼詠歐(upita Nyong'o)擔任柏林影展評審團主席後，被列為歐洲三大影展的威尼斯影展，本屆請來同樣是演員出身的伊莎貝擔綱評審團主席，她貴為大滿貫影后，曾以名導克勞德夏布洛（Claude Chabrol）執導的「女人的故事」（Story of Women）、「儀式」（La Cérémonie）兩度榮獲最佳女演員。

威尼斯影展總監阿貝托巴貝拉（Alberto Barbera）更特別發文力讚：「伊莎貝雨蓓是一位偉大的女演員，要求高、充滿好奇心，且慷慨大方。她是眾多電影製片人的繆斯女神，她從不拒絕年輕或沒那麼出名的導演的邀請，認為她是詮釋自己作品的理想演員。」

阿貝托巴貝拉並誇讚她不受地域限制，更曾跨足歐洲，曾與好萊塢 、日本 以及南韓 等各地影人合作，相當符合威尼斯影展的精神。

伊莎貝雨蓓也開心表示自己無比榮幸，「電影比以往任何時候都更像是種希望。也是一種逃脫、顛覆、驚喜，好好審視這個世界的承諾，並在我們品味和觀念的差異中團結起來。」