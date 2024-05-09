「芙莉歐莎」首映爆好評 傳媒誇「荒地裡的傳奇」

安雅泰勒喬伊在「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」演出獲好評。(華納兄弟提供)

鬼才導演喬治米勒執導，安雅泰勒喬伊、「雷神」克里斯漢斯沃主演新片「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa: A Mad Max Saga)首波社群好評出爐，獲得外媒讚譽：「真的非常、非常棒，以跟「瘋狂麥斯：憤怒道」截然不同的運作方式，使整部電影更加豐富，同時在荒地中刻出屬於自己的傳奇！」

片中安雅的演出獲得不少好評，克里斯更被讚「帶來前所未有的精彩表演」，喬治米勒操刀兇猛且節奏緊張的史詩旅程，不僅擴展芙莉歐莎和荒地的故事，「也呈現最瘋狂的飛車追逐、最誇張的角色和令人驚嘆的電影美學」，絕對是強大的動作電影。

導演喬治米勒表示：「這是講述一個人從10歲到26歲的故事，更是個長達15-16年的漫長史詩旅程；她一生都在努力踏上回家的路，這是一趟冒險之旅。故事的重點不在於一路上實際發生了什麼事，而是在於主角的靈魂發生了什麼樣的變化。重點是關於她在試圖回家的過程中所發生的事情，以及她最終如何成為芙莉歐莎。」

「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」將於5月22日在台上映，包含2D、IMAX、Dolby Cinema、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos等多種版本。為迎接電影上映，華納兄弟也特地耗資250萬、費時1個月在台灣改裝卡車，並將展開全台狂飆之旅，預售票同步在台灣熱賣中。

克里斯漢斯沃（中）在「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」貢獻反派表演。(華納兄弟提供)