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小賈斯汀將當爸爸 愛妻重披婚紗首度秀出孕肚

記者蘇詠智／即時報導
小賈斯汀（左）和海莉在夏威夷舉行重續婚誓的儀式。(摘自Instagram)
小賈斯汀（左）和海莉在夏威夷舉行重續婚誓的儀式。(摘自Instagram)

小賈斯汀即將正式進入新的人生階段，他和妻子海莉在夏威夷重新再續婚誓，穿上白色蕾絲服裝的海莉，肚子明顯突起，確定已經懷孕，兩人稍後同步在社群網站上公開畫面，短短幾個小時內就得到超過1500萬個「讚」，網友們都對此好消息感到興奮。

小賈斯汀（左）看似在拍攝海莉露出的孕肚。(摘自Instagram)
小賈斯汀（左）看似在拍攝海莉露出的孕肚。(摘自Instagram)

海莉（左）小腹明顯隆起，宣告要和小賈斯汀迎來愛的結晶。(摘自Instagram)
海莉（左）小腹明顯隆起，宣告要和小賈斯汀迎來愛的結晶。(摘自Instagram)

打從14歲起就在全球各地享有知名度的小賈斯汀，雖然現在才30歲，卻彷彿已經在演藝圈待了大半輩子，儘管近年來樂壇不斷有新崛起的紅星，他還是受到年輕粉絲高度的關心。他和海莉結婚快滿6年，各方關注兩人何時將生兒育女，直到3年前，雙方才表示做好準備，海莉甚至透露很想當媽媽，然後好幾度被傳有喜都否認，這一次透過畫面讓全球網友看得清清楚楚，好消息是真的了。

根據專門報導名流八卦的TMZ，有消息人士稱海莉已經進入第3個孕期，表示懷孕超過6個月，很有可能夏末就會生產。她是好萊塢著名的「鮑德溫家4兄弟」小弟史蒂芬的女兒，她和小賈斯汀的孩子會是星3代。小賈斯汀的媽媽佩蒂則在社群網站上寫道：「我一直在等這一天，既然他們公開了，終於可以慶祝了，我要當奶奶了。賈斯汀和海莉會是史上最好的爸媽，我真的好興奮。」儼然收到母親節的最佳禮物。

小賈斯汀（左）和海莉深情一吻。(摘自Instagram)
小賈斯汀（左）和海莉深情一吻。(摘自Instagram)

小賈斯汀（左）和海莉再次宣示對彼此的愛和忠誠。(摘自Instagram)
小賈斯汀（左）和海莉再次宣示對彼此的愛和忠誠。(摘自Instagram)

小賈斯汀和海莉結婚快6年終於「做人」成功。（路透資料照片）
小賈斯汀和海莉結婚快6年終於「做人」成功。（路透資料照片）

社群網站 母親節 夏威夷

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