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尼可拉斯凱吉兒子 驚傳毆傷母親

記者蘇詠智／綜合報導
威斯頓被傳將母親毆傷。(取材自Instagram)
威斯頓被傳將母親毆傷。(取材自Instagram)

好萊塢驚傳逆倫暴力事件，奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)與前女友克莉絲汀娜富爾頓(Christina Fulton)所生的大兒子威斯頓，因為情緒狀況和母親克莉絲汀娜產生口角，最後變成暴力衝突，克莉絲汀娜被他毆傷，但在警方抵達時他已經離去，目前警方已朝毆擊罪的方向偵辦。

現年33歲的威斯頓不但有自己的樂團，也曾在電影中露臉。尼可拉斯凱吉和克莉絲汀娜生下他之後沒兩年就分手，並沒有結婚。他也被傳有嚴重的情緒問題，曾在2011年涉入打鬥事件後被關進精神病院，當時克莉絲汀娜在訪問中，痛斥尼可拉斯凱吉對威斯頓不太聞問，害慘了威斯頓，表示兒子從小到大都是自己獨力撫養，尼可拉斯凱吉只忙著當演員。可是威斯頓長大後和尼可拉斯凱吉仍然會碰面，威斯頓在父親生日時也會發布彼此的合照、祝他生日快樂，顯然父子間還不至於完全沒有感情。

根據專門報導名流八卦的TMZ，威斯頓是在上個月28日晚上，於克莉絲汀娜位於洛杉磯的住所內和她爭吵後才動手，事後克莉絲汀娜在停車場被拍到一隻眼角瘀青的樣子，顯然真的受了傷。可是TMZ引述克莉絲汀娜身旁人員的說法，堅稱是兒子心情不好，她被通知返家處理，她也不認為跟兒子有起爭執，希望外界尊重她的隱私。

尼可拉斯凱吉（左）曾與克莉絲汀那富爾頓交往，生了個兒子，但沒有結婚。(取材自In...
尼可拉斯凱吉（左）曾與克莉絲汀那富爾頓交往，生了個兒子，但沒有結婚。(取材自Instagram)

尼可拉斯凱吉 奧斯卡 洛杉磯

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