首現火焰龍捲風 「龍捲風暴」迎來地上最強風暴

「龍捲風暴」將迎來雙胞胎龍捲風、火焰龍捲風等視覺奇觀。(華納兄弟提供)

史詩級災難電影「龍捲風 暴」（Twisters）曝光全新預告，將於今年暑假帶來使人腎上腺素飆升、緊抓座椅的大銀幕冒險之旅，讓觀眾直接體驗大自然最奇妙且最具破壞性的力量之一。

該片由「侏羅紀世界」系列製作團隊全新打造的作品，是1996年賣座鉅片「龍捲風」的現代篇章，並由獲奧斯卡金像獎提名的「夢想之地」編導鄭李爍執導。

導演鄭李爍自小在美國中西部長大，龍捲風對他而言是種生活方式，當「龍捲風」在1996年上映時，那時讀高中的他完全被迷住了。他分享：「導演揚德邦特做了電影院該做的事情，讓觀眾近距離接觸比我們更大的事物，帶給我們恐懼、敬畏和崇敬。我當時真的很害怕，也想要直接面對恐懼而不是逃避它。」

此外，金獎導演史蒂芬史匹柏不僅監製1996年的「龍捲風」，也再度擔任「龍捲風暴」監製。導演鄭李爍說：「他是個真正的龍捲風狂熱者，我給他看YouTube上的龍捲風影片，每看一支他都會說：『是的，是的，我有看過，我有看過』。事實證明，他真的看過所有關於龍捲風的YouTube影片。」

提到全新的「龍捲風暴」，導演鄭李爍表示：「我們盡可能讓這一切變得身臨其境和真實，我們甚至派出風暴追蹤團隊為我們拍攝鏡頭。這會是一趟快樂、有趣的旅程，我知道人們對環境有很多悲觀情緒，但如果我們能給觀眾帶來對自然世界的喜悅和敬畏感，那也許會有幫助。」

該片描述黛西埃德加瓊斯飾演的凱特 曾在大學時期追逐風暴，然而卻因為經歷過災難性的龍捲風事件而飽受糾纏，於是在紐約市安全地透過螢幕研究風暴模式。但現在她又被安東尼拉莫斯飾演的朋友哈維說服回到一望無際的廣闊平原，測試一套突破性的全新追蹤系統。