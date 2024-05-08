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「捍衛戰警3」有望？基努李維、珊卓布拉克說願再合體

記者蘇詠智／綜合報導
「捍衛戰警」基努李維（左）和珊卓布拉克的搭配，至今仍令觀眾難忘。（取材自IMDb）
「捍衛戰警」基努李維（左）和珊卓布拉克的搭配，至今仍令觀眾難忘。（取材自IMDb）

曾經轟動全球、並把基努李維（Keanu Reeves）和珊卓布拉克（Sandra Bullock）一起推上A級紅星寶座的「捍衛戰警」（Speed），即將邁進30周年，兩人近日一起在podcast節目訪問中也互相承諾，在彼此離開人世之前，一定要再度合演新片。

影壇捧出過不少經典的「銀幕情侶」組合，基努李維和珊卓布拉克卻是非常特殊：他們引起觀眾注意的並非文藝片中的配對，而是在動作片裡冒出小小的浪漫火花，光這樣已令粉絲著迷。

後來他們再攜手奇幻愛情片「跳越時空的情書」（The Lake House），因為分飾不同時間裡的男女，也是大半場都各演各的、沒有碰在一起。雖然「捍衛戰警」拍了續集，可是基努李維對劇本有意見、沒有接，換人頂替之後，果然票房和口碑雙告失利。

然而多年之後的現在，基努李維願意再主演「捍衛戰警3」，認為若是珊卓布拉克和他再一起合作，一定能漂亮出擊。珊卓布拉克也認同：「我想在我離開這個星球之前，我們一定要在銀幕前一起拍一些什麼，也許是我們坐在輪椅裡，或是拄著拐杖，還是在迪士尼樂園裡一起騎速可達？」

基努李維接口：「彷彿真的有女妖在呼喚我們這件事，似乎好像還有些什麼還沒做。我也願意在我們永遠閉眼之前跟妳再合作。」

已貴為奧斯卡影后的珊卓布拉克，票房魅力也依然強大。（路透資料照片）
已貴為奧斯卡影后的珊卓布拉克，票房魅力也依然強大。（路透資料照片）
基努李維到現在依舊是超人氣紅星。（路透資料照片）
基努李維到現在依舊是超人氣紅星。（路透資料照片）

基努李維 迪士尼

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