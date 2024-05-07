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「金鋼狼」休傑克曼婚變傷透心 養子女助他走出低潮

記者蘇詠智／綜合報導
休傑克曼（左）與黛博拉婚變，對他的情緒影響很大。（路透資料照片）
休傑克曼（左）與黛博拉婚變，對他的情緒影響很大。（路透資料照片）

電影裡受傷很快能夠自癒的「金鋼狼」（Wolverine）休傑克曼（Hugh Jackman），戲外也是凡夫俗子，去年他和結婚快30年的黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）宣告分手，雖然在公眾眼前沒有失控，心理上卻受到頗大的打擊，近日他發了好幾則圖文，照片大都是他的特寫，可是表情似乎有些不尋常，讓粉絲憂心不已。澳洲「Woman's Day」雜誌稱他的一雙養子女奧斯卡、艾娃，也對他的狀況感到擔憂，決心要幫助他走出低潮，讓他頗為欣慰。

休傑克曼和比自己年長10多歲的黛博拉婚後始終無法順利懷孕生子，因此在千禧年收養了剛出生的奧斯卡，之後又收養了艾娃，組成四口之家，當他在好萊塢星光大道擁有屬於自己的一顆星星，奧斯卡與艾娃也陪著他和黛博拉到場觀禮，那時看來幸福的家庭，卻沒想到多年後竟還是破裂。休傑克曼到現在還沒有完全從低潮中走出來，都已經成年的子女們也注意到這點，艾娃立刻和哥哥商量要啟動「拯救老爸」的計畫，試圖讓爸爸知道，他們隨時都會在他身邊，令休傑克曼相當安慰。

根據不具名的友人透露，奧斯卡和艾娃對父親的了解超過他自己，這點常令休傑克曼自個兒都感到驚訝，現在父子三人也比他想像的更接近，他可以完全信賴兩個孩子，不像以前，心裡如果有事，多半是找黛博拉求助。只要奧斯卡與艾娃在他身邊，他就會笑容滿面，友人們也希望兩個孩子能夠拉他一把，走出情緒低潮。

奧斯卡 澳洲 星光大道

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