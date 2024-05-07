瑪丹娜巴西免費開唱 人氣直逼泰勒絲

瑪丹娜在里約熱內盧免費開唱，成為當地盛事。(歐新社)

樂壇天后各自拚場，不僅比票房號召力，也要創造有別於他人的話題。近一、兩年轟動全球的泰勒絲 （Taylor Swift）「時代」（The Eras Tour）巡迴演唱會，包括實體演出和演唱會電影的總票房讓她晉升為11億美元富翁。出道40年的瑪丹娜 （Madonna），乾脆宣告在自己的「慶祝」（Celebration Tour）巡演最終站巴西，舉辦免費演出，湧進160萬人欣賞，再創單場演唱最多觀眾的紀錄。

泰勒絲為天后拚巡演的戰國時代打響第一炮，然後由碧昂絲 （Beyonce）「文藝復興」（The Renaissance World Tour）巡演接棒，雖然比照泰勒絲也推出演唱會電影，票房表現落差頗大，但光論實體演出帶來的商機，兩位天后堪稱不相上下。瑪丹娜慶祝出道40周年，本來計畫在「慶祝」巡演要給觀眾高難度的舞蹈表現，卻因此累到生了場大病，不得不把巡演時間推遲，可是獅子座的她，要就要做到最棒，泰勒絲能唱足三小時，她也可以一場表演20多首歌，依舊充滿拚勁。「慶祝」巡演固然不及「時代」巡演那麼有票房話題，瑪丹娜還是找到方法，在泰勒絲的光芒之外，為自己立下新的里程碑。

泰勒絲的「時代」巡演在每一站都出現幾乎滿場的盛況。(歐新社資料照片)

根據歐美外電報導，瑪丹娜在里約熱內盧的科帕卡巴納海灘舉辦的免費演出，吸引160萬觀眾，當地政府砸了200萬美元贊助她的演出，儘管沒有門票收入，卻帶來高達6000萬美元的商機，尤其里約當地機場增加了170個航班，都是從各地要來欣賞瑪丹娜現場丰采的粉絲，他們的住宿費用以及在當地的消費，就是一筆不容忽視的大財源。