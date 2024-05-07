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接棒亨利卡維爾 新「超人」劇照曝光

記者陳建嘉／綜合報導
「紙牌屋」、「好萊塢」猛男男星大衛科倫斯韋首張「超人」劇照曝光。（取材自Instagram）
「紙牌屋」、「好萊塢」猛男男星大衛科倫斯韋首張「超人」劇照曝光。（取材自Instagram）

DC影業執行長詹姆斯岡恩（James Gunn）日前表態DC宇宙將會重啟，幾乎所有超級英雄都會重新選角，下一代DC宇宙全新「超人」（Superman）男女主角選角，確認由「紙牌屋」（House of Cards）、「好萊塢」（Hollywood）猛男男星大衛科倫斯韋（David Corenswet）以及「漫才梅索太太」（The Marvelous Mrs. Maisel）瑞秋布洛斯納漢（Rachel Brosnahan）分別飾演男女主角「超人」克拉克肯恩、露易絲連恩，詹姆斯也在IG釋出大衛的全新定裝照，更可看到經典的紅色內褲外穿，也有亨利卡維爾版本的緊張超人戰服。

曾演出過「紙牌屋」、「好萊塢」等影集的大衛科倫斯韋，之前曾因拍片穿泳褲入鏡，「褲襠一大包」引起熱烈討論，體格雄偉無庸置疑。DC影業執行長詹姆斯岡恩、彼得薩佛蘭（Peter Safran）則表示「超人：傳承」（Superman：Legacy）不完全是一個起源故事，但會有較大篇幅在「超人」克拉克肯恩初出茅廬當記者的故事，「重點會是超人如何從氪星人血統、人類身分中取得平衡，他是真理、正義的美國夢化身」，電影即將展開前製作業，若順利可在明年開拍，目前訂於2025年7月11日上映。

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