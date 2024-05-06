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迪士尼去年賠6億 「驚奇隊長2」虧最多

記者蘇詠智／綜合報導
「驚奇隊長2」是2023年最虧錢的大片，賠了超過2億美元。（取材自IMDb）
「驚奇隊長2」是2023年最虧錢的大片，賠了超過2億美元。（取材自IMDb）

儘管2023年已經過去快五個多月，關於各大電影公司在2023年票房得失的成績單，近期才有詳細分析，根據Deadline網站的評估，去年最慘烈的莫過於曾經長期穩坐冠軍的迪士尼，不但最賠錢的五部賣座炸彈它們就占了四部，而且每一部都賠了至少上億美元，四部總共賠超過6億美元，而虧了2億3700萬美元的「驚奇隊長2」（The Marvels）成了2023年最賠錢的大片。

昔日迪士尼曾經握有自家和皮克斯的動畫大片、漫威英雄系列、喬治盧卡斯公司的「星際大戰」（Star Wars）等超人氣賣座金雞母，長年收入居好萊塢重要片商之冠，然而物極必反，新冠肺炎疫情爆發後，迪士尼的光環逐漸褪色，接連一堆被看好會狂賣的大片不僅反應不如預期，還意外的慘敗，外界都不敢相信。

去年迪士尼大體系內的各大單位幾乎都貢獻了一部超級虧錢電影，除了皮克斯「元素方城市」（Elemental）勉強小賺，漫威的「驚奇隊長2」虧損超過2億美元最為慘烈，接著喬治盧卡斯（George Lucas）公司的「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）虧1億4300萬美元，迪士尼動畫百年紀念作「星願」（Wish）則賠了1億3100萬美元，從迪士尼樂園遊戲「鬼屋」第2度改編成電影的「幽靈公館」（The Haunted Mansion）也賠了1億1700萬美元，分別在年度最虧錢大片排行榜上占了第1、3、4、5名，只有第2名的「閃電俠」（The Flash）虧1億5500萬美元，是DC漫畫改編的影片、華納發行。

「閃電俠」是2023年最虧錢大片亞軍，男主角負面行為太多影響票房。（取材自IMD...
「閃電俠」是2023年最虧錢大片亞軍，男主角負面行為太多影響票房。（取材自IMDb）

以往迪士尼最慘曾經有過連兩年因為「異星戰場：強卡特戰記」（John Carter）和「獨行俠」（Top Gun: Maverick）分別虧了超過2億美元和接近2億美元，那時已經被各方唱衰過一陣子，2023年再創慘烈新紀錄，而且是連過往超級熱賣的漫威英雄片都能夠慘敗到無與倫比，更令外界詫異。「驚奇隊長2」已經為了女主角布麗拉森（Brie Larson）鮮明的女權主義者立場得罪廣大的男性漫畫粉絲，特別加入另外兩個女性要角，來平衡戲分，免得觀眾一看到布麗就不願花錢進戲院，還找來南韓偶像朴敘俊客串，增加對亞裔觀眾的吸引力，不料依然賠累慘重，甚至在北美創下漫威史上最低票房紀錄，連1億美元都不到。

而「星願」雖然不是最虧錢的前三名，由於有迪士尼動畫慶祝百年的特殊意義，這樣的票房成績也絕對不能過關。經過了去年的空前低潮，迪士尼今年務求由黑翻紅，強片一部接一部，「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）、「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）、「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）、「海洋奇緣2」（Moana 2）到「獅子王：木法沙」（Mufasa: The Lion King），都是著名系列的相關新作，看得出反敗為勝的企圖心極為強烈。

「星願」的賣座成績並不理想，也賠了超過1億美元。（取材自IMDb）
「星願」的賣座成績並不理想，也賠了超過1億美元。（取材自IMDb）

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