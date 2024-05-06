「玩命關頭」最終章 傳2026年登場
在全球各地都有死忠影迷的「玩命關頭」（ Fast And Furious）系列，最終章將於2026年上映？執導「玩命關頭X」的路易斯賴托瑞（Louis Leterrier）近日在訪問中表示當他夏天拍完一部新的恐怖片後，9月中旬就會開始投入「玩命關頭XI」的前置作業，預計明年初開拍，一年之後上映。
「玩命關頭」系列從2001年首集上映異軍突起在美國賣破1億4474萬美元後，已經推出了9部正宗續集及一部番外篇「玩命關頭：特別行動」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw），雖然忠實影迷還是每一集都會去捧場，但畢竟情節已模式化，若能在還沒到局限之前結束，才是停留在高點。路易斯賴托瑞提到片中班底、扮演唐老大的「family」成員之一泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson）之前提議2025年上半年開拍「玩命關頭XI」，打趣道：「泰瑞斯永遠是對的，趕快去看他的IG！」顯然劇組所有人都已經做好要再次加滿油，為全球萬千觀眾再狂飆一回，而且大家也許不會需要等太久。
路易斯賴托瑞表示他的恐怖片要到9月中殺青，他可以隔天馬上進行「玩命關頭XI」的拍攝，但又澄清，應該是先前置作業，明年初才會正式開拍，那就跟泰瑞斯建議的時間完全符合。倘若進度都順利，「玩命關頭XI」可望2026年上映，剛巧是首集推出的25年之後，別具意義。在第10集出現由「水行俠」（Aquaman）傑森摩莫亞（Jason Momoa）扮演的大反派，為了報父仇而卯上馮迪索（Vin Diesel）飾演的唐老大等一群人，而片尾暗示下一集有可能會有巨石強森Dwayne Johnson扮演的哈柏斯探員回歸情節主線，可是也有歐美娛樂報導稱馮迪索與巨石強森心結沒有那麼快化解，兩人恐怕還是會各演各的、不會同台。
上一則
作畫44年 白嘉莉獲榮譽文藝獎章
下一則
FB留言